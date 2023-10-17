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زين تك توقع اتفاقية للاستحواذ على شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر

10/17/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- وقعت شركة "زين تك" المزود الإقليمي للحلول الرقمية المتكاملة لمجموعة زين، اتفاقية للاستحواذ على شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر" إس تي إس" المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في القطاع الرقمي، وتنويع محفظة أعمالها في مشاريع البنية التحتية، والبيانات، والابتكارات التكنولوجية، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، إذ ستقدم فرصة أكبر لوصول عملياتها إلى قطاع الأعمال والهيئات والمؤسسات الحكومية في أسواق المنطقة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين، بدر الخرافي إن الاتفاقية ستعزز من استثمارات الشركة في السوق الأردنية، وتبرز التزامنا برحلة التحول الرقمي التي نقوم بها في المملكة.
من جهته، بين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " إس تي إس" ، المهندس أيمن مزاهرة " نشهد اليوم نقلة استراتيجية مهمة في تاريخ شركتنا، وكلنا فخر بتوقيع هذه الاتفاقية وعلى ثقة بأن النتائج التي ستظهر على المدى القريب ستكون مميزة وذات بصمة في مشهد التحول الرقمي في الأردن والمنطقة بأكملها".
--(بترا)
غ ح/م ف/ف ق
17/10/2023 14:03:59

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