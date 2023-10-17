زين تك توقع اتفاقية للاستحواذ على شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- وقعت شركة "زين تك" المزود الإقليمي للحلول الرقمية المتكاملة لمجموعة زين، اتفاقية للاستحواذ على شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر" إس تي إس" المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في القطاع الرقمي، وتنويع محفظة أعمالها في مشاريع البنية التحتية، والبيانات، والابتكارات التكنولوجية، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، إذ ستقدم فرصة أكبر لوصول عملياتها إلى قطاع الأعمال والهيئات والمؤسسات الحكومية في أسواق المنطقة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين، بدر الخرافي إن الاتفاقية ستعزز من استثمارات الشركة في السوق الأردنية، وتبرز التزامنا برحلة التحول الرقمي التي نقوم بها في المملكة.
من جهته، بين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " إس تي إس" ، المهندس أيمن مزاهرة " نشهد اليوم نقلة استراتيجية مهمة في تاريخ شركتنا، وكلنا فخر بتوقيع هذه الاتفاقية وعلى ثقة بأن النتائج التي ستظهر على المدى القريب ستكون مميزة وذات بصمة في مشهد التحول الرقمي في الأردن والمنطقة بأكملها".
--(بترا)
غ ح/م ف/ف ق
17/10/2023 14:03:59
MENAFN17102023000117011021ID1107259692
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