ملتقى البرلمانيات يزور إدارة حماية الأسرة والأحداث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أشاد ملتقى البرلمانيات الأردنيات، بدور إدارة حماية الأسرة والأحداث في تعزيز منظومة حماية الأسرة، وجهود كوادرها المبذولة لتوفير الخدمات الأمنية والإنسانية حفاظاً على تماسك المجتمع.

وأكدت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول، خلال زيارتها أمس، إدارة حماية الأسرة والإحداث، يرافقها النواب: عبير الجبور، وأسماء الرواحنة، وهادية السرحان، أهمية عملية التطوير والتحديث المستمرة في عمل الإدارة، الأمر الذي يمكنها من أداء واجباتها القانونية والاجتماعية وبما ينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا وحرصنا على تماسك مجتمعنا.

واستمع الملتقى إلى إيجاز قدمه نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، بيَّن خلاله طبيعة عمل الإدارة وأقسامها، والإجراءات المتخذة من قبلها للتعامل بحرفية مع القضايا ضمن معايير متقدمة تراعي السرية والدقة والتسهيل على طالبي الخدمة وسرعة الاستجابة.

كما ناقش الحضور أهمية الأدوار التشاركية، التي تقدمها الإدارة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والهادفة بتحقيق الاستراتيجية الوطنية في حماية الأسرة والطفل وتعزيز دور المرأة وتقديم الدعم والرعاية لها داخل الأسرة وخارجها.

--(بترا)

م خ/رق

17/10/2023 14:02:46