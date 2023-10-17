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الملك يستضيف قمة رباعية في عمان غدا تضم الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني

10/17/2023 2:33:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأربعاء، الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويعقد جلالة الملك لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني.
وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
ويستضيف جلالته قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني.
كما يستضيف جلالة الملك قمة رباعية، تضم الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.
--(بترا)
م ف/ف ق
17/10/2023 14:12:17

MENAFN17102023000117011021ID1107259690

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