الملك يستضيف قمة رباعية في عمان غدا تضم الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأربعاء، الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويعقد جلالة الملك لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني.
وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
ويستضيف جلالته قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني.
كما يستضيف جلالة الملك قمة رباعية، تضم الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.
--(بترا)
م ف/ف ق
17/10/2023 14:12:17
MENAFN17102023000117011021ID1107259690
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