العربية للمؤسسات الوطنية تدعو مجلس حقوق الإنسان الأممي لجلسة خاصة بشأن غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 17 تشرين الأول (بترا)- دعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها، أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول الأعضاء، إلى عقد جلسة خاصة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الأمين العام للشبكة سلطان بن حسن الجمالي، إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالشبكة وقعت طلبا عاجلا لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بهدف معالجة الوضع الخطير، الذي يتكشف في غزة منذ 7 تشرين الأول الجاري.
ووفقا لموقع الشبكة تأتي هذه المخاطبات التي شملت محكمة الجنايات الدولية وجامعة الدول العربية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار إنفاذ توصيات الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للشبكة العربية والذي عقد الأربعاء الماضي، لوضع المؤسسات الأعضاء بصورة الجهود والتحركات الحقوقية المشتركة، وبما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، والعمل على محاسبته على جرائمه.
وتضم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عضويتها كلا من الأردن، وقطر، فلسطين، لبنان، العراق، الكويت، البحرين، عمان، مصر، السودان، جيبوتي، جزر القمر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا.
وكانت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعت المحكمةَ الجنائيةَ الدوليةَ وجامعةَ الدول العربية، إلى العمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني، ووقف مخططاته بشأن تصفية القضية الفلسطينية.
--(بترا)
م ف/اح
17/10/2023 13:59:00
MENAFN17102023000117011021ID1107259688
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