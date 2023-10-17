العربية للمؤسسات الوطنية تدعو مجلس حقوق الإنسان الأممي لجلسة خاصة بشأن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



الدوحة 17 تشرين الأول (بترا)- دعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها، أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول الأعضاء، إلى عقد جلسة خاصة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الأمين العام للشبكة سلطان بن حسن الجمالي، إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالشبكة وقعت طلبا عاجلا لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بهدف معالجة الوضع الخطير، الذي يتكشف في غزة منذ 7 تشرين الأول الجاري.

ووفقا لموقع الشبكة تأتي هذه المخاطبات التي شملت محكمة الجنايات الدولية وجامعة الدول العربية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار إنفاذ توصيات الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للشبكة العربية والذي عقد الأربعاء الماضي، لوضع المؤسسات الأعضاء بصورة الجهود والتحركات الحقوقية المشتركة، وبما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، والعمل على محاسبته على جرائمه.

وتضم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عضويتها كلا من الأردن، وقطر، فلسطين، لبنان، العراق، الكويت، البحرين، عمان، مصر، السودان، جيبوتي، جزر القمر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا.

وكانت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعت المحكمةَ الجنائيةَ الدوليةَ وجامعةَ الدول العربية، إلى العمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني، ووقف مخططاته بشأن تصفية القضية الفلسطينية.

--(بترا)

م ف/اح

17/10/2023 13:59:00