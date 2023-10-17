بولاد رئيسا لكتلة القرار النيابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- اختارت كتلة القرار النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، النائب ميرزا بولاد رئيسا لها، والنائب سليمان القلاب نائبا للرئيس.
وقررت الكتلة، خلال الاجتماع الذي بحثت خلاله آلية عملها، وعددا من القضايا، اختيار المُقرر والناطق الإعلامي للكتلة في اجتماع آخر يُحدد لاحقًا.
من جهة ثانية، أكد النائب بولاد وقوف الكتلة خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان السافر على قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وثمن رئيس وأعضاء الكتلة جهود جلالة الملك بجولته الأوروبية التي يقوم بها لحصد موقف واضح وصريح دوليًا، لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار واستهداف المدنيين العزل ورفع الظلم والحصار الواقع على أهل قطاع غزة.
يُشار إلى أن كتلة القرار النيابية تضم 28 نائبا.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
17/10/2023 13:48:22
MENAFN17102023000117011021ID1107259687
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