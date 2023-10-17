بولاد رئيسا لكتلة القرار النيابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- اختارت كتلة القرار النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، النائب ميرزا بولاد رئيسا لها، والنائب سليمان القلاب نائبا للرئيس.

وقررت الكتلة، خلال الاجتماع الذي بحثت خلاله آلية عملها، وعددا من القضايا، اختيار المُقرر والناطق الإعلامي للكتلة في اجتماع آخر يُحدد لاحقًا.

من جهة ثانية، أكد النائب بولاد وقوف الكتلة خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان السافر على قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وثمن رئيس وأعضاء الكتلة جهود جلالة الملك بجولته الأوروبية التي يقوم بها لحصد موقف واضح وصريح دوليًا، لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار واستهداف المدنيين العزل ورفع الظلم والحصار الواقع على أهل قطاع غزة.

يُشار إلى أن كتلة القرار النيابية تضم 28 نائبا.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

17/10/2023 13:48:22