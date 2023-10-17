مدير الأمن العام يلتقي رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- بحث مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس بريزات، وعدد من أعضاء المجلس، الواقع السياحي في مدينة البترا، وجهود السلطة في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2023 بقطاع السياحة، وتعزيز حضور المدينة الوردية على خريطة السياحة العالمية.
وأشاد اللواء المعايطة بدور السلطة وما تقوم به من جهود لخدمة أبناء المنطقة وزوارها، وتوفير البنية التحتية الجاذبة، وتنويع المنتج السياحي فيها، مؤكدا أهمية الشراكة بين جهاز الأمن العام والسلطة في استدامة العملية السياحية، وحرص مديرية الأمن العام على العمل مع السلطة لخدمة أهدافها وخططها التنموية في المجال السياحي.
بدوره، عرض بريزات لخطط السلطة للمرحلة المقبلة والمتعلقة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار على حد سواء، وجذب الاستثمارات السياحية وزيادة الغرف الفندقية في ظل الزيادة المستمرة لأعداد الزوار.
وقال إن السلطة تولي أهمية خاصة لزيادة النمو في أعداد الزوار من مختلف أنحاء العالم، وزيادة مدة إقامتهم في المنطقة، بما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي والحركة التجارية فيها.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل إثراء تجربة السائح خلال زيارته لمدينة البترا، وتعزيز دور المجتمع المحلي في العملية السياحية، وسبل الحفاظ على سلامة الموقع الأثري.
--(بترا)
م خ/ م ف/ف ق
17/10/2023 13:42:20
MENAFN17102023000117011021ID1107259685
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