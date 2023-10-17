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مدير الأمن العام يلتقي رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

10/17/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- بحث مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس بريزات، وعدد من أعضاء المجلس، الواقع السياحي في مدينة البترا، وجهود السلطة في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2023 بقطاع السياحة، وتعزيز حضور المدينة الوردية على خريطة السياحة العالمية.
وأشاد اللواء المعايطة بدور السلطة وما تقوم به من جهود لخدمة أبناء المنطقة وزوارها، وتوفير البنية التحتية الجاذبة، وتنويع المنتج السياحي فيها، مؤكدا أهمية الشراكة بين جهاز الأمن العام والسلطة في استدامة العملية السياحية، وحرص مديرية الأمن العام على العمل مع السلطة لخدمة أهدافها وخططها التنموية في المجال السياحي.
بدوره، عرض بريزات لخطط السلطة للمرحلة المقبلة والمتعلقة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار على حد سواء، وجذب الاستثمارات السياحية وزيادة الغرف الفندقية في ظل الزيادة المستمرة لأعداد الزوار.
وقال إن السلطة تولي أهمية خاصة لزيادة النمو في أعداد الزوار من مختلف أنحاء العالم، وزيادة مدة إقامتهم في المنطقة، بما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي والحركة التجارية فيها.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل إثراء تجربة السائح خلال زيارته لمدينة البترا، وتعزيز دور المجتمع المحلي في العملية السياحية، وسبل الحفاظ على سلامة الموقع الأثري.
--(بترا)
م خ/ م ف/ف ق
17/10/2023 13:42:20

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