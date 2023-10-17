استشهاد رئيس القضاء بحماس في قصف إسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 17 تشرين الأول (بترا)-أعلنت حركة "حماس" ، اليوم الثلاثاء، استشهاد رئيس القضاء في الحركة الدكتور تيسير إبراهيم وعائلته في قصف إسرائيلي على غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية ، أكدت أن إبراهيم وعائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في قطاع غزة.

ويذكر انه ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

--(بترا)

رصد/رس/ف ق

17/10/2023 13:22:36