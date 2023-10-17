ورشة توعوية عن الأمن السيبراني في فقوع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لواء فقوع 17 تشرين الأول (بترا) – نظمت جمعية المواطنة الفاعلة بلواء فقوع اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول الأمن السيبراني، بهدف تطوير مهارات المشاركين في مجال الأمن السيبراني.
وتحدث بالورشة المدرب أمين المعاقبة، حول مفهوم الأمن السيبراني وتطوره وآثاره العامة، وكيفية تعلم الأشخاص حماية بياناتهم الشخصية والمعلومات الحساسة والخاصة على الإنترنت بخطوات دقيقة وملموسة، من خلال أمثلة وتمارين عملية لاستكشاف أحدث التقنيات والتكنولوجيا في عالم الأمن السيبراني.
ودعا لضرورة الحماية من الهجمات الرقمية وتحصينها ومنع الوصول إلى المعلومات وتدميرها واستخدام الابتزاز وخاصة المالي، منوها إلى أهمية استخدام كلمات مرور قوية والحذر من الروابط مجهولة المصدر وأهمية النسخ الاحتياطي وعدم تداول كلمة السر، والحذر من المرفقات الموجودة ضمن البريد الإلكتروني.
-- (بترا)
ع ج/أ م/ب ط
17/10/2023 13:00:08
MENAFN17102023000117011021ID1107259682
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