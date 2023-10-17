ورشة توعوية عن الأمن السيبراني في فقوع

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء فقوع 17 تشرين الأول (بترا) – نظمت جمعية المواطنة الفاعلة بلواء فقوع اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول الأمن السيبراني، بهدف تطوير مهارات المشاركين في مجال الأمن السيبراني.

وتحدث بالورشة المدرب أمين المعاقبة، حول مفهوم الأمن السيبراني وتطوره وآثاره العامة، وكيفية تعلم الأشخاص حماية بياناتهم الشخصية والمعلومات الحساسة والخاصة على الإنترنت بخطوات دقيقة وملموسة، من خلال أمثلة وتمارين عملية لاستكشاف أحدث التقنيات والتكنولوجيا في عالم الأمن السيبراني.

ودعا لضرورة الحماية من الهجمات الرقمية وتحصينها ومنع الوصول إلى المعلومات وتدميرها واستخدام الابتزاز وخاصة المالي، منوها إلى أهمية استخدام كلمات مرور قوية والحذر من الروابط مجهولة المصدر وأهمية النسخ الاحتياطي وعدم تداول كلمة السر، والحذر من المرفقات الموجودة ضمن البريد الإلكتروني.

-- (بترا)

ع ج/أ م/ب ط

17/10/2023 13:00:08