انطلاق تدريبات التنمية المجتمعية الدامجة في الكرك والطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا) - انطلقت اليوم الثلاثاء، في محافظتي الكرك والطفيلة، فعاليات البرنامج التدريبي في التنمية المجتمعية الدامجة، لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئاتهم المحلية ومشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء قدرات المشاركين من العاملين في الجمعيات المستهدفة والمجتمع المحلي، حول المبادئ الأساسية للتنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للمجتمع، ومواءمة السياسات الوطنية بما ينسجم وتلك المبادئ، بالإضافة إلى آليات التخطيط الاستراتيجي لتطوير برامج مجتمعية دامجة وشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئاتهم المحلية.
وسيعمل البرنامج الذي يستهدف (75) مشاركا ومشاركة، على تزويد المتدربين بمفاهيم التنمية المجتمعية الدامجة وأولوياتها وآليات تحقيقها والموارد المتاحة لتحقيقها ضمن مجتمعاتهم المحلية.
ويأتي البرنامج التدريبي ضمن مشروع تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى الخدمات (ERAS)، الممول من منظمة CBM وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق مستوى أفضل في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات مجتمعية دامجة وشاملة وعالية الجودة.
-- (بترا)
ح ظ/أ م/ب ط
17/10/2023 12:57:57
MENAFN17102023000117011021ID1107259681
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.