انطلاق تدريبات التنمية المجتمعية الدامجة في الكرك والطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - انطلقت اليوم الثلاثاء، في محافظتي الكرك والطفيلة، فعاليات البرنامج التدريبي في التنمية المجتمعية الدامجة، لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئاتهم المحلية ومشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء قدرات المشاركين من العاملين في الجمعيات المستهدفة والمجتمع المحلي، حول المبادئ الأساسية للتنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للمجتمع، ومواءمة السياسات الوطنية بما ينسجم وتلك المبادئ، بالإضافة إلى آليات التخطيط الاستراتيجي لتطوير برامج مجتمعية دامجة وشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئاتهم المحلية.

وسيعمل البرنامج الذي يستهدف (75) مشاركا ومشاركة، على تزويد المتدربين بمفاهيم التنمية المجتمعية الدامجة وأولوياتها وآليات تحقيقها والموارد المتاحة لتحقيقها ضمن مجتمعاتهم المحلية.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن مشروع تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى الخدمات (ERAS)، الممول من منظمة CBM وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق مستوى أفضل في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات مجتمعية دامجة وشاملة وعالية الجودة.

-- (بترا)

ح ظ/أ م/ب ط

17/10/2023 12:57:57