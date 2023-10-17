التراجع في قطاع التعدين يهبط بأسهم أوروبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركة إريكسون بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال، وانخفاض أسهم شركات قطاع التعدين، مع مراقبة المستثمرين للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب وكالة الأنباء السويدية، هبط المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل قطاع التعدين أكبر الخسائر إذ تراجع بنسبة 0.6 بالمئة، متأثرا بانخفاض أسعار النحاس.
وأشارت شركة معدات شبكات الاتصالات السويدية، إلى أن حالة الغموض الراهنة التي تؤثر على أعمال شبكاتها للهاتف المحمول ستستمر حتى عام 2024، مع الإعلان عن انخفاض إيرادات الربع الثالث، وهوت أسهم شركة "إريكسون" بنسبة 7.3 بالمئة، وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات الأوسع 0.5 بالمئة.
--(بترا)
رصد/رس/أ م
17/10/2023 12:46:19
MENAFN17102023000117011021ID1107259679
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.