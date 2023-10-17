التراجع في قطاع التعدين يهبط بأسهم أوروبا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركة إريكسون بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال، وانخفاض أسهم شركات قطاع التعدين، مع مراقبة المستثمرين للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة الأنباء السويدية، هبط المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل قطاع التعدين أكبر الخسائر إذ تراجع بنسبة 0.6 بالمئة، متأثرا بانخفاض أسعار النحاس.

وأشارت شركة معدات شبكات الاتصالات السويدية، إلى أن حالة الغموض الراهنة التي تؤثر على أعمال شبكاتها للهاتف المحمول ستستمر حتى عام 2024، مع الإعلان عن انخفاض إيرادات الربع الثالث، وهوت أسهم شركة "إريكسون" بنسبة 7.3 بالمئة، وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات الأوسع 0.5 بالمئة.

--(بترا)

رصد/رس/أ م

17/10/2023 12:46:19