بريزات يستقبل وزيرة التنمية الاجتماعية في البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 17 تشرين الأول (بترا) - استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات، في مدينة البترا أمس الاثنين، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.
وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والارتقاء بالعملية التنموية في لواء البترا والنهوض بها على أكمل وجه.
وقال البريزات، إن وزارة التنمية الاجتماعية من أكبر الشركاء للسلطة في تنمية المجتمعات المحلية، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وخدمة اللواء بالشكل المناسب.
وأضاف، أن السلطة تسعى ضمن رؤيتها وخططها الاستراتيجية إلى تحسين الواقع التنموي والاجتماعي للمجتمعات المحلية الستة في البترا، من خلال خطط تنموية وفرعية واستحداث مراكز تنموية في المنطقة.
ونوه إلى ضرورة تضافر جميع الجهود للرقي والاهتمام بتنمية المجتمعات المحلية، مع ضرورة أن يحظى الإقليم بالخدمات المناسبة.
-- (بترا)
دط/أ م/ب ط
17/10/2023 12:39:19
MENAFN17102023000117011021ID1107259678
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.