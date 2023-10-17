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بريزات يستقبل وزيرة التنمية الاجتماعية في البترا

10/17/2023 2:32:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البترا 17 تشرين الأول (بترا) - استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس ‏بريزات، في مدينة البترا أمس الاثنين، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.‏
وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك للارتقاء بمستوى الخدمات ‏المقدمة، والارتقاء بالعملية التنموية في لواء البترا والنهوض بها على أكمل وجه‎.‎‏
وقال البريزات، إن وزارة التنمية الاجتماعية من أكبر الشركاء للسلطة في تنمية ‏المجتمعات المحلية، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وخدمة اللواء بالشكل ‏المناسب.‏
‏وأضاف، أن السلطة تسعى ضمن رؤيتها وخططها الاستراتيجية إلى تحسين ‏الواقع التنموي والاجتماعي للمجتمعات المحلية الستة في البترا، من خلال خطط ‏تنموية وفرعية واستحداث مراكز تنموية في المنطقة.‏
ونوه إلى ضرورة تضافر جميع الجهود للرقي والاهتمام بتنمية ‏المجتمعات المحلية، مع ضرورة أن يحظى الإقليم بالخدمات المناسبة‎.‎
-- (بترا)
دط/أ م/ب ط
17/10/2023 12:39:19

MENAFN17102023000117011021ID1107259678

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