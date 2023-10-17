انعقاد المؤتمر الدولي لحماية المقدسات بعمان الشهر المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- ينعقد في العاصمة عمان الشهر المقبل، المؤتمر الدولي لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وبحث وفد من اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب العامل بنطاق الوحدة الاقتصادية العربية ومقره عمان، برئاسة الأمين العام أحمد بكر، خلال اجتماع عقد مع سفير فلسطين في مصر ذياب اللوح والسفير الفلسطيني لدى الجامعة العربية مهند عكلوك، التحضيرات الأخيرة لانعقاد المؤتمر.

وبحسب بيان الاتحاد اليوم الثلاثاء، أكد الأمين العام خلال الاجتماع وباسم الأكاديميين العرب، التضامن مع الشعب الفلسطيني جراء الحرب والهجمة غير المسبوقة من الاحتلال الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له، خصوصا الأطفال في قطاع غزة من عدوان آثم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب المجتمعون عن تضامنهم ودعمهم للأشقاء الفلسطينيين ضد آلة القتل للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد السفيران اللوح والعكلوك، الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات والمشاركة لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

وحضر الاجتماع أعضاء الاتحاد الدكتور خالد الخصيب والدكتور محمد دغيش.

-- (بترا)

م م/أ أ/ب ط

17/10/2023 12:25:41