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اتفاقية تعاون في مجال القوى العاملة بين الأردن ومصر

10/17/2023 2:32:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- نشر في الجريدة الرسمية أخيرا، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة، بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة العمل وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة العمل، للعاملين (2023 - 2024 ).
وبموجب المذكرة التي تم التوقيع عليها في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان بشهر آب الماضي، يرغب الطرفان بتنشيط العلاقات بين الدولتين في مجالات العمل والقوى العاملة، تنفيذا لاتفاق التعاون بين البلدين منذ عام 1985.
كما يتفق الطرفان على وضع البرنامج التنفيذي السابع لعام 2023 و 2024، وتشكيل اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة التي من مهامها اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أنشطة البرنامج التنفيذي ومتابعة ما تم تنفيذه وتذليل العقبات والصعوبات التي تعرقل تنفيذ البرنامج، إضافة إلى التعرف على إجراءات تفتيش العمل .
--(بترا)
ع ف/أ م / س س
17/10/2023 12:22:32

MENAFN17102023000117011021ID1107259676

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