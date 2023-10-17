اتفاقية تعاون في مجال القوى العاملة بين الأردن ومصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- نشر في الجريدة الرسمية أخيرا، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة، بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة العمل وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة العمل، للعاملين (2023 - 2024 ).
وبموجب المذكرة التي تم التوقيع عليها في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان بشهر آب الماضي، يرغب الطرفان بتنشيط العلاقات بين الدولتين في مجالات العمل والقوى العاملة، تنفيذا لاتفاق التعاون بين البلدين منذ عام 1985.
كما يتفق الطرفان على وضع البرنامج التنفيذي السابع لعام 2023 و 2024، وتشكيل اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة التي من مهامها اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أنشطة البرنامج التنفيذي ومتابعة ما تم تنفيذه وتذليل العقبات والصعوبات التي تعرقل تنفيذ البرنامج، إضافة إلى التعرف على إجراءات تفتيش العمل .
--(بترا)
ع ف/أ م / س س
17/10/2023 12:22:32
MENAFN17102023000117011021ID1107259676
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