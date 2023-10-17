الملك لدى لقائه شولتس: لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر وهذا خط أحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك للمستشار الألماني: علينا العمل معا لإنهاء الوضع المأساوي والخطير للغاية في غزة.





برلين 17 تشرين الأول (بترا) – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أنه لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا خط أحمر.

وبين جلالته في تصريحات مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقب لقائهما في برلين، اليوم الثلاثاء، أن ذلك توجه من عدد من الجهات لخلق واقع جديد على الأرض.

وأشار جلالة الملك بهذا الخصوص إلى أنه يتحدث بقوة ليس فقط باسم الأردن ولكن أيضا عن الأشقاء في مصر، مبينا أن هذا الوضع له أبعاد إنسانية يجب التعامل معها داخل غزة والضفة الغربية، ولا يمكن محاولة الدفع بهذا الوضع المرتبط بمستقبل الفلسطينيين على دول أخرى.

وفي رد جلالة الملك على سؤال حول المطلوب من المجتمع الدولي لاحتواء دوامة القتل والعنف في ضوء الأوضاع المأساوية، قال جلالته إننا جميعا في المجتمع الدولي ندرك أنه من المهم العمل على خفض التصعيد بأسرع وقت ممكن وحماية المدنيين الأبرياء من الجانبين.

وتابع جلالته "علينا أن نتابع ما سيحدث خلال الأسبوع القادم، وأعلم أننا جميعا نتحدث مع بعضنا البعض في مختلف دول العالم"، مشيرا إلى زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الأردن غدا، وإلى زيارة المستشار شولتس إلى إسرائيل اليوم.

وأكد جلالة الملك أن الجميع يدرك جدية الموقف وكيف سنعمل معا لخفض التصعيد ووقف العنف وعلينا التفكير بما سيحدث بعد ذلك.

وقال جلالته "يجب أن يتوقف العنف، ولا يمكننا الاستمرار في نفس دوامة العنف كل عام".

وشدد جلالة الملك على ضرورة إيجاد أفق سياسي يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين ويمكن العرب والإسرائيليين من العمل معا، وإلا فستستمر دوامة العنف إلى حد لا يمكننا تحمله بعد ذلك.

وأكد جلالته أن خطر توسع الحرب على غزة حقيقي، وستكون عواقب ذلك وخيمة علينا جميعا، مشددا على ضرورة بذل الجهود للتأكد من أن الأمور لن تتفاقم إلى هذا الحد.

وبين جلالة الملك أن علينا العمل معا ونحن نجتمع في هذه الأوقات الصعبة على إنهاء الوضع المأساوي والخطير للغاية في غزة.

وتابع جلالة الملك فقدنا الآلاف من أرواح المدنيين الأبرياء من الجانبين، وهؤلاء هم أبناء وبنات وأمهات وآباء وأزواج وزوجات.

ولفت جلالته إلى أن هناك المزيد من الأرواح معرضة للخطر، إذ لا يستطيع مئات الآلاف الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، وهذا أمر غير مقبول على جميع المستويات، قانونيا وإنسانيا.

وأكد جلالة الملك أن هذا العام يعد بالفعل الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين في الذاكرة الحديثة، وسيزداد الأمر سوءا، ما لم نوقف هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي تسببها.

وأوضح جلالته أن علينا جميعا أن نقف ضد جميع أشكال العنف، ومع ضحاياه، بغض النظر عن هويتهم أو جنسيتهم أو ديانتهم.

وشدد جلالة الملك على أن المنطقة برمتها على شفا السقوط في الهاوية التي تدفعنا إليها هذه الدوامة الجديدة من الموت والدمار.

وبين جلالته أنه يجب أن نوفر المساعدات الإنسانية على الفور، وحماية المدنيين، فالقانون الدولي الإنساني وقيمنا الإنسانية المشتركة، واضحة فيما يتعلق بالالتزام بحماية المدنيين وفي إدانة استهداف الأبرياء.

وتابع جلالة الملك "نحن ندين قتل المدنيين من كلا الجانبين، ويجب على العالم كله أن يفعل ذلك، بوصلتنا الأخلاقية يجب أن تشمل الجميع لتكون أخلاقية فعلا".

وأكد جلالته أن الطريق إلى الأمام يتطلب حلولا سياسية، وليست أمنية فقط، مشددا على أن استعادة عملية سياسية جادة قادرة على أن تقودنا إلى السلام على أساس حل الدولتين، هي السبيل الوحيد نحو مستقبل آمن للفلسطينيين والإسرائيليين، لافتا إلى أهمية ذلك للجميع في المنطقة.

وبين جلالة الملك أن التحدي أمامنا كبير، لكن إرادتنا لتحقيق ذلك يجب أن تكون ثابتة من أجل شعوبنا التي عانت ما يكفي من الحرب وما يكفي من الألم والخسارة، ومن أجل الضحايا الأبرياء الذين سقطوا وما زالوا يسقطون منذ اندلاع دوامة العنف هذه منذ أكثر من 10 أيام.

ولفت جلالته إلى دور ألمانيا الحاسم لاستقرار المنطقة، مثمنا دعمها الثابت للأردن.

وأشار جلالة الملك إلى أن العلاقات الدبلوماسية الأردنية الألمانية الممتدة عبر 70 عاما، بنيت على أساس لا يتزعزع من التعاون المثالي، مؤكدا أنه ورغم الأزمات والصراعات والتحديات الإقليمية والعالمية، إلا أن هذا التعاون يظل ثابتا.

ولفت جلالته إلى دعم ألمانيا المحوري في تعزيز جهود الأردن التنموية، مبينا الحرص على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمياه والتجارة والتدريب المهني والصناعة.

وبين جلالة الملك أن البلدين يستعدان لاتخاذ خطوة كبيرة في تعزيز التعاون في مجال رأس المال البشري، بالتخطيط لإطلاق مركز أردني ألماني لتسهيل حركة العمالة من أجل تأهيل الأردنيين الباحثين عن فرص عمل بشكل أفضل.

كما ثمن جلالته الدور القيادي الذي تلعبه ألمانيا في دعم اللاجئين، مضيفا أن هذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة للأردن، حيث يشكل اللاجئون أكثر من ثلث سكاننا.

ولفت جلالة الملك إلى أن ألمانيا تظل رائدة في تقديم الدعم وحشده، انطلاقا من إدراكها العميق بأن الوقوف إلى جانب اللاجئين والمجتمعات المستضيفة يشكل ضرورة أخلاقية عالمية ومسؤولية مشتركة.





المستشار الألماني يؤكد تأييد بلاده لفتح ممر إنساني لقطاع غزة.





شولتس يؤكد دور الملك بما يخص القدس وأهمية الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة.





شولتس يعرب عن ثقته بعلاقات الشراكة الوثيقة بين الأردن وألمانيا.





وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقه إزاء الظروف الإنسانية ووضع المنطقة، مؤكدا استمرار بلاده بتقديم المساعدات من أجل التخفيف من معاناة المدنيين.

وأكد المستشار شولتس تأييد ألمانيا لفتح ممر إنساني لقطاع غزة، في ضوء الحاجة الماسة للمدنيين في غزة للحصول على المساعدات الإنسانية والمياه والغذاء والأدوية.

وشدد شولتس مخاطبا جلالته على أن الهدف الموحد هو تجنب نشوب حرب أوسع في المنطقة.





وعبر المستشار الألماني عن تقديره لجهود جلالة الملك في التهدئة والوساطة خلال السنوات الماضية، مضيفا "لقد كان لدوركم المرئي وغير المرئي الأثر في احتواء التصعيدات مرات عديدة".





وأكد شولتس دور جلالة الملك بما يخص القدس، وأهمية الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة.

وثمن المستشار الألماني جهود الأردن وجلالة الملك في استقبال مئات الآلاف من اللاجئين.

وأكد شولتس التزام ألمانيا بالمزيد من الدعم للأردن بالنسبة لاستضافة اللاجئين، مضيفا "لن نتخل عنكم في هذه المهمة الصعبة ذات الأهمية البالغة".

وأعرب المستشار الألماني عن ثقته بعلاقات الشراكة الوثيقة بين الأردن وألمانيا اللذين يحتفلان بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.





ولفت إلى حرص بلاده على التعاون مع المملكة بشكل وثيق في مجال التحديث، وفي مجال إجراءات الحد من تأثير التغير المناخي.





وأشاد بمستوى التعاون المشترك في مشاريع قطاعات المياه والتغير المناخي، لافتا إلى حرص بلاده على دعم قطاع التعليم في الأردن، والاستفادة من العمالة الماهرة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في برلين يوسف البطاينة.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع ألمانيا، تم على هامش الزيارة الملكية التوقيع على وثيقة إعلان مشتركة لتأطير التعاون في مجال تسهيل حركة العمالة بين البلدين، وقعتها عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وعن الجانب الألماني الوزيرة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وسينبثق عن وثيقة الإعلان مشروعان للتعاون بين الجانبين، يتضمن الأول إنشاء مركز لتسهيل حركة العمالة، فيما يتضمن الثاني تطوير المهارات والتدريب المهني.

وسيعمل مركز تسهيل حركة العمالة كنقطة تواصل لتوفير التنسيق والتشبيك بين الجهات الفاعلة في البلدين حول الإمكانيات والمتطلبات وفرص التدريب والعمل للشباب الأردنيين، بما في ذلك توفير الدورات التدريبية والمهارات اللغوية وتدريب الأيدي العاملة الماهرة في الحرف المهنية.

كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع بنك الإعمار الألماني يتم بموجبها تقديم مساعدات تنموية من الحكومة الألمانية بقيمة 209 مليون يورو، منها منح بقيمة 129 مليون يورو وقروض ميسرة بقيمة 80 مليون يورو، لتمويل مجموعة من البرامج والمشاريع ضمن قطاع التعليم منها قرض سياسة التنمية لقطاعات التعليم والتشغيل والتدريب والمياه، بما فيها دعم مشروع الناقل الوطني للمياه، بالإضافة إلى توفير ضمانات الائتمان للقطاع الخاص، وذلك بما يتماشى مع أهداف وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

--(بترا)

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