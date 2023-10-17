لبنان يطالب اليونيفيل بوقف القصف الإسرائيلي على الجنوب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 17 تشرين الأول( بترا)- دعا لبنان الدول المشاركة في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل)، إلى الضغط لوقف القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان".
وأفادت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، التقى اليوم سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).
وقال بوحبيب، في تصريح" طلبنا من جميع السفراء المساعدة لتهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية، وأن تتوقف إسرائيل عن القصف، خاصة وأن الرد من لبنان على مزارع شبعا اللبنانية المحتلة" .
--(بترا)
ف ج/أ م / س س
17/10/2023 12:20:31
MENAFN17102023000117011021ID1107259674
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