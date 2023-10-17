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لبنان يطالب اليونيفيل بوقف القصف الإسرائيلي على الجنوب

10/17/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 17 تشرين الأول( بترا)- دعا لبنان الدول المشاركة في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل)، إلى الضغط لوقف القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان".
وأفادت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، التقى اليوم سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).
وقال بوحبيب، في تصريح" طلبنا من جميع السفراء المساعدة لتهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية، وأن تتوقف إسرائيل عن القصف، خاصة وأن الرد من لبنان على مزارع شبعا اللبنانية المحتلة" .
--(بترا)
ف ج/أ م / س س
17/10/2023 12:20:31

MENAFN17102023000117011021ID1107259674

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