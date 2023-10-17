قصف إسرائيلي متقطع على بلدات لبنانية على الحدود

قصف إسرائيلي متقطع على بلدات لبنانية على الحدود
التاريخ
10/17/2023 2:32:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 17 تشرين الأول (بترا) - أفاد مصدر أمني لبناني، أن الجيش الإسرائيلي يقصف منذ صباح اليوم وحتى الساعة بوتيرة متقطعة، المناطق اللبنانية الحدودية في القطاع الشرقي، ويلقي القنابل على منطقتي تلة حمامص والوزاني.
وقال المصدر لمراسل (بترا) في بيروت، "بالتزامن تحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق الحدود اللبنانية الجنوبية"، مبينا أن لا إصابات مُسجلة حتى الساعة جرّاء القصف.
-- (بترا)
ف ج/أ م/ب ط
17/10/2023 12:13:23
MENAFN17102023000117011021ID1107259673
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