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قصف إسرائيلي متقطع على بلدات لبنانية على الحدود

10/17/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 17 تشرين الأول (بترا) - أفاد مصدر أمني لبناني، أن الجيش الإسرائيلي يقصف منذ صباح اليوم وحتى الساعة بوتيرة متقطعة، المناطق اللبنانية الحدودية في القطاع الشرقي، ويلقي القنابل على منطقتي تلة حمامص والوزاني.
وقال المصدر لمراسل (بترا) في بيروت، "بالتزامن تحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق الحدود اللبنانية الجنوبية"، مبينا أن لا إصابات مُسجلة حتى الساعة جرّاء القصف.
-- (بترا)
ف ج/أ م/ب ط
17/10/2023 12:13:23

MENAFN17102023000117011021ID1107259673

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