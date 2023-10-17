غزة : توقف خدمات مستشفى الصداقة التركي للأورام خلال 48 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 17 تشرين الأول (بترا)- قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للأورام في قطاع غزة، صبحي سكيك، إن أجزاء كبيرة من المستشفى توقفت عن تقديم الخدمة نتيجة نقص الوقود.

وأضاف سكيك في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الجزء المتبقي من المستشفى سيتوقف خلال 48 ساعة على أبعد تقدير ليصبح جميع مرضى الأورام في قطاع غزة بلا خدمات.

يذكر أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، هو المستشفى الوحيد للأورام في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مختلف أنحاء قطاع غزة، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الحادي عشر على التوالي.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

17/10/2023 12:12:44