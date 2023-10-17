غزة : توقف خدمات مستشفى الصداقة التركي للأورام خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 17 تشرين الأول (بترا)- قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للأورام في قطاع غزة، صبحي سكيك، إن أجزاء كبيرة من المستشفى توقفت عن تقديم الخدمة نتيجة نقص الوقود.
وأضاف سكيك في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الجزء المتبقي من المستشفى سيتوقف خلال 48 ساعة على أبعد تقدير ليصبح جميع مرضى الأورام في قطاع غزة بلا خدمات.
يذكر أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، هو المستشفى الوحيد للأورام في قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مختلف أنحاء قطاع غزة، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الحادي عشر على التوالي.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
17/10/2023 12:12:44
MENAFN17102023000117011021ID1107259672
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