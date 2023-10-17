الدولار يتخطى حاجز 4 شواكل
التاريخ
10/17/2023 2:32:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- واصل الشيكل انخفاضه أمام العملات، بعد عملية "طوفان الأقصى" المستمرة لليوم الـ11 على التوالي.
وبحسب وكالة رويترز، انخفضت قيمة الشيكل أمام الدولار ليتم تداوله بسعر 4.03 شيكل، واليورو بسعر 4.25 شيكل، أما الدينار الأردني يتم تداوله بسعر 5.68 شيكل.
--(بترا)
رص/رس/أ م / س س
17/10/2023 12:11:21
MENAFN17102023000117011021ID1107259670
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