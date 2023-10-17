الدولار يتخطى حاجز 4 شواكل

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- واصل الشيكل انخفاضه أمام العملات، بعد عملية "طوفان الأقصى" المستمرة لليوم الـ11 على التوالي. وبحسب وكالة رويترز، انخفضت قيمة الشيكل أمام الدولار ليتم تداوله بسعر 4.03 شيكل، واليورو بسعر 4.25 شيكل، أما الدينار الأردني يتم تداوله بسعر 5.68 شيكل. --(بترا) رص/رس/أ م / س س 17/10/2023 12:11:21

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