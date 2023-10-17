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مهيدات: إنهاء عملية طلب الدعم الفني لتحميل ملفات تسجيل الأدوية إلكترونيا

10/17/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - أنهت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عملية طلب الدعم الفني اللازم، الخاص بتقديم وتحميل ملفات تسجيل الأدوية (eCTD) إلكترونيًا.
وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، أن الأتمتة جاءت بهدف تنظيم وتسريع إنجاز الدعم الفني الذي تقدمه المؤسسة لمتلقي الخدمة وتبسيط آلية إبلاغ المؤسسة عن أي خلل فني قد يواجه متلقي الخدمة في تحميل ملفات eCTD، وبالتالي سرعة الاستجابة وتمكينهم من الحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المؤسسة.
وأضاف، أن الآلية المؤتمتة المستحدثة تشمل تقديم طلب الدعم الفني إلكترونيا وإمكانية متابعة الطلب وتقديم المعالجة الفنية اللازمة من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، والإشعار بالإنجاز عبر البريد الإلكتروني.
يذكر أن المؤسسة تتطلع لتوسيع الدعم الفني لخدماتها الإلكترونية، وتتوفر الخدمة على موقع المؤسسة الإلكتروني من خلال الرابط:
(بترا)
ع د/أ م/ب ط
17/10/2023 12:00:06

MENAFN17102023000117011021ID1107259668

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