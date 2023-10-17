مهيدات: إنهاء عملية طلب الدعم الفني لتحميل ملفات تسجيل الأدوية إلكترونيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا) - أنهت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عملية طلب الدعم الفني اللازم، الخاص بتقديم وتحميل ملفات تسجيل الأدوية (eCTD) إلكترونيًا.
وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، أن الأتمتة جاءت بهدف تنظيم وتسريع إنجاز الدعم الفني الذي تقدمه المؤسسة لمتلقي الخدمة وتبسيط آلية إبلاغ المؤسسة عن أي خلل فني قد يواجه متلقي الخدمة في تحميل ملفات eCTD، وبالتالي سرعة الاستجابة وتمكينهم من الحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المؤسسة.
وأضاف، أن الآلية المؤتمتة المستحدثة تشمل تقديم طلب الدعم الفني إلكترونيا وإمكانية متابعة الطلب وتقديم المعالجة الفنية اللازمة من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، والإشعار بالإنجاز عبر البريد الإلكتروني.
يذكر أن المؤسسة تتطلع لتوسيع الدعم الفني لخدماتها الإلكترونية، وتتوفر الخدمة على موقع المؤسسة الإلكتروني من خلال الرابط:
(بترا)
ع د/أ م/ب ط
17/10/2023 12:00:06
MENAFN17102023000117011021ID1107259668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.