مندوب روسيا: مجلس الأمن رهينة لأنانية الغرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - قال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا إن التصويت على مشروع القرار الإنساني الروسي، أظهر من الذي يؤيد فعليا الهدنة ووقف القصف على غزة، ومن يتبع نهجا أنانيا.

وقبل التصويت، أكد المندوب الدائم أن روسيا لن تستطيع تفهم موقف أي أحد من أعضاء مجلس الأمن الدولي لا يدعم مشروع القرار الإنساني الروسي.

وأضاف "نعتقد أن تصويت أعضاء مجلس الأمن اليوم مهم للغاية، فقد أظهر بوضوح من الذي يدعو فعليا إلى هدنة فورية ووضع حد للقصف العشوائي لقطاع غزة، وتوفير المساعدة الإنسانية غير المشروطة للمدنيين، ومن الذي يواصل بعناد عرقلة رسالة المجلس الموحِّدة والسعي لتحقيق أهداف سياسية أنانية ضيقة".

وبحسب قناة روسيا اليوم، أعرب المندوب الدائم عن أسفه لأن المجلس وجد نفسه مرة أخرى رهينة للتطلعات الأنانية لكتلة من الوفود الغربية، وقال: "هذا هو السبب الوحيد لفشله في إرسال رسالة جماعية واضحة وقوية تهدف إلى وقف التصعيد، هذا هو سبب أكبر اندلاع للعنف في الشرق الأوسط منذ عقود".

وأشار إلى أن وفود الدول الغربية وضعت حدا لتوقع العالم أجمع أن يوقف مجلس الأمن الدولي إراقة الدماء.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، ولكن القرار لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة، حيث صوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4 فيما امتنعت 6 دول عن التصويت.

وكان القرار الروسي ينص على "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل".

وبحسب المشروع الروسي، يدعو المجلس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين، ولضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عائق.

-- (بترا)

ب ط

17/10/2023 11:38:20