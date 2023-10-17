اربد :حوارية توعوية عن سرطان الثدي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 17 تشرين الأول (بترا) - عقدت في جمعية أهالي آل المقرئ في اربد، اليوم الثلاثاء ، جلسة حوارية توعوية عن مرض سرطان الثدي ،وذلك ضمن فعاليات البرنامج الأردني لسرطان الثدي وبالتعاون مع منظمة الانترل سوس الايطالية.
و تحدثت ضابطة ارتباط البرنامج في اربد غادة بكار عن مرض سرطان الثدي وأنواعه وأعراضه، مبينة أن الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى يعد من أهم إستراتيجيات الوقاية من المرض وبالتالي زيادة معدل الشفاء منه.
وأشارت الى أهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث أن الكشف المبكر عن الإصابة يحقق نسبة شفاء قد تصل الى 96بالمئة، موضحة أن أكثر من 70% من الحالات المكتشفة تم الكشف عنها في المرحلتين الثالثة والرابعة والتي تصبح نسبة الشفاء فيها ضئيلة جدا.
وفي نهاية الجلسة تم إعطاء السيدات فوق سن الأربعين من الحضور ، تحويل لإجراء صورة أشعة "الماموغرام"، في الوحدة التابعة للبرنامج الاردني لسرطان الثدي المتواجدة حاليا في ساحة مستشفى الأميرة رحمة في اربد.
--(بترا)
ع ع /اص / س س
17/10/2023 11:48:43
MENAFN17102023000117011021ID1107259665
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