اربد :حوارية توعوية عن سرطان الثدي

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 17 تشرين الأول (بترا) - عقدت في جمعية أهالي آل المقرئ في اربد، اليوم الثلاثاء ، جلسة حوارية توعوية عن مرض سرطان الثدي ،وذلك ضمن فعاليات البرنامج الأردني لسرطان الثدي وبالتعاون مع منظمة الانترل سوس الايطالية.

و تحدثت ضابطة ارتباط البرنامج في اربد غادة بكار عن مرض سرطان الثدي وأنواعه وأعراضه، مبينة أن الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى يعد من أهم إستراتيجيات الوقاية من المرض وبالتالي زيادة معدل الشفاء منه.

وأشارت الى أهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث أن الكشف المبكر عن الإصابة يحقق نسبة شفاء قد تصل الى 96بالمئة، موضحة أن أكثر من 70% من الحالات المكتشفة تم الكشف عنها في المرحلتين الثالثة والرابعة والتي تصبح نسبة الشفاء فيها ضئيلة جدا.

وفي نهاية الجلسة تم إعطاء السيدات فوق سن الأربعين من الحضور ، تحويل لإجراء صورة أشعة "الماموغرام"، في الوحدة التابعة للبرنامج الاردني لسرطان الثدي المتواجدة حاليا في ساحة مستشفى الأميرة رحمة في اربد.

--(بترا)

ع ع /اص / س س

17/10/2023 11:48:43