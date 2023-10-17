مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين الأردن ومصر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين الحكومة الأردنية ممثلة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبموجب المذكرة التي تم التوقيع عليها في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان بشهر آب الماضي، يرغب الطرفان باستمرار تعزيز آفاق التعاون وتضافر الجهود بينهما في مجال التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

وتحدد المذكرة أهداف التعاون بين الطرفين ومجالاته، وينشأ عنها برامج تنفيذية تكفل تفعيل التعاون ووضعه موضع التنفيذ، إضافة إلى التعهد بإقامة علاقات تعاون بين البلدين الشقيقين من خلال التبادل والتنسيق المشترك بينهما في جميع المجالات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والعمل معا في سبيل تعزيز التعاون في المستقبل.

-- (بترا)

ع ف/أ م/ب ط

17/10/2023 11:42:32