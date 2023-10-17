Tuesday, 17 October 2023 11:25 GMT

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين الأردن ومصر

10/17/2023 2:32:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين الحكومة الأردنية ممثلة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبموجب المذكرة التي تم التوقيع عليها في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان بشهر آب الماضي، يرغب الطرفان باستمرار تعزيز آفاق التعاون وتضافر الجهود بينهما في مجال التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وتحدد المذكرة أهداف التعاون بين الطرفين ومجالاته، وينشأ عنها برامج تنفيذية تكفل تفعيل التعاون ووضعه موضع التنفيذ، إضافة إلى التعهد بإقامة علاقات تعاون بين البلدين الشقيقين من خلال التبادل والتنسيق المشترك بينهما في جميع المجالات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والعمل معا في سبيل تعزيز التعاون في المستقبل.
-- (بترا)
ع ف/أ م/ب ط
17/10/2023 11:42:32

MENAFN17102023000117011021ID1107259664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث