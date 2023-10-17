مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين الأردن ومصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا) - صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين الحكومة الأردنية ممثلة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبموجب المذكرة التي تم التوقيع عليها في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان بشهر آب الماضي، يرغب الطرفان باستمرار تعزيز آفاق التعاون وتضافر الجهود بينهما في مجال التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وتحدد المذكرة أهداف التعاون بين الطرفين ومجالاته، وينشأ عنها برامج تنفيذية تكفل تفعيل التعاون ووضعه موضع التنفيذ، إضافة إلى التعهد بإقامة علاقات تعاون بين البلدين الشقيقين من خلال التبادل والتنسيق المشترك بينهما في جميع المجالات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والعمل معا في سبيل تعزيز التعاون في المستقبل.
-- (بترا)
ع ف/أ م/ب ط
17/10/2023 11:42:32
MENAFN17102023000117011021ID1107259664
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