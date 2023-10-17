تراجع أسعار الذهب عالميا

تراجع أسعار الذهب عالميا
التاريخ
10/17/2023 2:32:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا) - واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.21 بالمئة، أو ما يعادل 4.29 دولار ليصل إلى 1915.93 دولار للأونصة.
وحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، هبطت عقود الذهب، تسليم كانون الأول، بنسبة 0.29 بالمئة أو ما يعادل 5.65 دولار، لتصل إلى 1928.65 دولار للأونصة.
-- (بترا)
رصد/رس/أ م/ب ط
17/10/2023 11:39:43
MENAFN17102023000117011021ID1107259663
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.