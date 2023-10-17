تراجع أسعار الذهب عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.21 بالمئة، أو ما يعادل 4.29 دولار ليصل إلى 1915.93 دولار للأونصة.

وحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، هبطت عقود الذهب، تسليم كانون الأول، بنسبة 0.29 بالمئة أو ما يعادل 5.65 دولار، لتصل إلى 1928.65 دولار للأونصة.

-- (بترا)

رصد/رس/أ م/ب ط

17/10/2023 11:39:43