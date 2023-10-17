Tuesday, 17 October 2023 11:25 GMT

تراجع أسعار الذهب عالميا

10/17/2023 2:32:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.21 بالمئة، أو ما يعادل 4.29 دولار ليصل إلى 1915.93 دولار للأونصة.
وحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، هبطت عقود الذهب، تسليم كانون الأول، بنسبة 0.29 بالمئة أو ما يعادل 5.65 دولار، لتصل إلى 1928.65 دولار للأونصة.
-- (بترا)
رصد/رس/أ م/ب ط
17/10/2023 11:39:43

MENAFN17102023000117011021ID1107259663

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