الصفدي ينعى النائب الأسبق محمد الزبون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق محمد الزبون، الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الثلاثاء.

واستذكر الصفدي، مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب السابع عشر، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.

وأعرب الصفدي باسمه وباسم جميع أعضاء مجلس النواب، عن تعازيه لآل الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

-- (بترا)

م خ/أ م/ب ط

17/10/2023 11:39:05