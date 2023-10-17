Tuesday, 17 October 2023 11:25 GMT

الصفدي ينعى النائب الأسبق محمد الزبون

10/17/2023 2:32:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا) - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق محمد الزبون، الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الثلاثاء.
واستذكر الصفدي، مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب السابع عشر، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وأعرب الصفدي باسمه وباسم جميع أعضاء مجلس النواب، عن تعازيه لآل الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.
-- (بترا)
م خ/أ م/ب ط
17/10/2023 11:39:05

MENAFN17102023000117011021ID1107259662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث