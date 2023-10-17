الصفدي ينعى النائب الأسبق محمد الزبون

الصفدي ينعى النائب الأسبق محمد الزبون
التاريخ
10/17/2023 2:32:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا) - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق محمد الزبون، الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الثلاثاء.
واستذكر الصفدي، مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب السابع عشر، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وأعرب الصفدي باسمه وباسم جميع أعضاء مجلس النواب، عن تعازيه لآل الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.
-- (بترا)
م خ/أ م/ب ط
17/10/2023 11:39:05
MENAFN17102023000117011021ID1107259662
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