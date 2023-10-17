توجه قوافل المساعدات الإنسانية من العريش إلى معبر رفح بانتظار السماح بعبورها

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 17 تشرين الأول (بترا) - تحركت قوافل المساعدات الإنسانية، فجر اليوم الثلاثاء، من العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية إلى معبر رفح الحدودي في الجانب المصري، بانتظار السماح بعبورها إلى قطاع غزة.

ووفق ما أعلن عاملون في مجال الإغاثة، توجّهت قوافل المساعدات المتمركزة في العريش، إلى معبر رفح باتّجاه قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي.

واحتشدت مئات الشاحنات على الطريق الممتد على 40 كيلومترا بين العريش ورفح.

ووفقا لآخر إحصاء من الصحة الفلسطينية، أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد 2808 مواطنين وإصابة نحو 10850 آخرين.

-- (بترا)

ن ا/ب ط

17/10/2023 11:15:05