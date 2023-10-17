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القاهرة الدولى للمسرح الجامعى يكرم سهير المرشدى وسامى مغاورى وحنان مطاوع

10/17/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، عن قائمة المكرمين فى الدورة الخامسة، التي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتحت شعار "الحياة لنا"، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 21 وحتى
27 أكتوبر.



ويكرم الملتقى هذه الدورة نخبة من الفنانين والمسرحيين من مصر والدولة العربية والعالم، وهم من مصر الفنانة القديرة سهير المرشدي ، والنجمة حنان مطاوع، والفنان أحمد أمين، والممثل والكاتب أحمد أبو رحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، (الإمارات)، والبروفيسور بيتر بارلو (إنجلترا).



ويكرم الملتقى ضمن فعالياته بالمسابقات المصاحبة، النجم والفنـان الكوميـدي ســـامي مغاوري، والفنــان والكاتب والسيناريست وليـد يـوسـف، والباحث محمد رشاد رشود
من الإمارات.



يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يترأسه مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة.
أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.



ويستكمل الملتقى دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.



وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية
من
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك
للدورة الثالثة على التوالى، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.












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