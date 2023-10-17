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سيد رجب وسماح أنور ونيرمين الفقى يشاركون فى الوقفة التضامنية لفلسطين بنقابة الممثلين

10/17/2023 2:30:40 PM
(MENAFN- Youm7) تواجد كل من الفنان عبد العزيز مخيون وسيد رجب ومجدى كامل وزوجته مها أحمد ونيرمين الفقي، وسامح حسين ومحمد رياض وأنوشكا وسماح أنور والمخرج عمر عبد العزيز، وطارق علام خلال المشاركة فى الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.



وتوافدت كل من النجمة لبلبة وسيمون وخالد الصاوي وباسم سمرة وعبد الله مشرف على المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.
وحرص كل من الفنان أشرف زكى وأحمد بدير وإيهاب فهمى ومنير مكرم على المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عن اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع وزراء خارجية السعودية والأردن وكندا لمتابعة الوضع فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع، مشيرا لوجود إدراك مشترك لضرورة بذل كافة المساعي لوضع حد لتعريض المدنيين للمخاطر.
يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، قد شدد على ضرورة حل الأزمة الراهنة في الأراضي المحتلة وتناول الأزمة في جميع أبعادها، منتقدا الغموض الذى لحق بعملية السلام فى الشرق الأوسط وضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم، مشيرا لأهمية التعامل مع التطور الخطير في غزة وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وتوفير الإحتياجات الضرورية.
وأوضح وزير الخارجية أن غزة لا تتوافر بها مياه للشرب أو غذاء أو وقود وهو ما نقله مفوض وكالة الأونروا خلال لقاء مشترك، مشيرا إلى ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي مهم باقامة دولة فلسطينية مستقلة والحفاظ على حقوق الإنسان للفلسطينيين، وهو ما يتطلب دعما دوليا وأمميا وفق مقررات الشرعية الدولية.

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (1)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (2)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (3)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (4)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (5)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (6)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (7)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (8)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (9)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (10)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (11)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (12)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (13)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (14)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (15)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (16)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (17)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (18)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (19)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (20)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (21)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (22)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (23)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (24)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (25)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (26)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (27)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (28)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (29)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (30)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (31)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (32)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (33)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (34)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (35)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (36)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (37)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (38)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (39)

الوقفة التضامنية مع أهل غزة بنقابة الممثلين (40)
تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (1)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (2)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (3)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (4)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (5)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (6)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (7)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (8)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (9)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (10)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (11)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (12)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (13)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (14)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (15)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (16)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (17)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (18)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (19)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (20)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (21)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (22)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (23)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (24)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (25)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (26)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (27)








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