إلهام شاهين: مشهد الموت فى الفريدو الأصعب وقلت للمخرج مش عارفة أموت

MENAFN - Youm7) قالت النجمة إلهام شاهين لـ اليوم السابع تعليقا على نجاح مشهد وفاة "ثريا" وهي الشخصية التي قدمتها في مسلسل "الفريدو " ، مشهد الموت كان أصعب مشهد، ولأجسد لحظة الموت كان لا بد أن أظهر السبب، فهى ماتت بمرض فى الرئة وعندما رفعت قناع الأكسجين عن وجهى دون وعى اختنقت، فهى ماتت مختنقة وكان صعب جدا أن أكتم نفسى بجد لأجسد اللحظة، وقمت بإعادة المشهد أكثر من مرة وتعبت جدا فى تجسيده وقلت للمخرج عصام نصار، أنا مش عارفة أموت" .

إلهام شاهين في مسلسل "الفريدو"





إلهام شاهين في مسلسل "الفريدو"





إلهام شاهين في مسلسل "الفريدو"

وعن شخصية مريضة ألزهايمر التي جسدتها بالمسلسل، قالت عنها، " قرأت الكثير والكثير عن المرض وقدمنا المرض فى مراحله الأولى، لأن الشخصية ذاكرتها تتأرجح، تفتكر وتنسى، لكن فى مرحلة ما من تطور مرض ألزهامير لا يكون المريض فى وعيه، المرض صعب ومزعج وشاهدت مصابين به من فنانين وأساتذة كبار، وعندما عرض المسلسل تلقيت رسائل تشبه الشخصية بأقاربهم وذويهم".

وفي سياق متصل حقق مسلسل "الفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب، نجاح كبير، وهو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى ، والذى عرض على قناة ON، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار ويعرض على شاشات المتحدة، حيث تعد قصة المسلسل مختلفة ومثيرة أيضاً، خصوصاً إنها حكاية إنسانية استطاع مؤلفها سرد بعض النقاط الاناسنية المهمة في حياة البشر وهى التضحية بالذات من أجل العائلة .





تدور أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.





العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية ألفريدو ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.







