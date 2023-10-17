أشياء لا يجب أن يقولها الآباء للابن المراهق أبداً.. هتدمر ثقته بنفسه

MENAFN - Youm7) من المعروف أن الابن المراهق يمر بأوقات وتغيرات كثيرة من المستوى النفسى والفسيولوجى، في تلك الفترة من حياته، ولهذا على الأب والأم أن يكونوا حذرين عند التعامل معه، وقد يغضب الابن المراهق من أقل شيء، وقد يصل الأمر بألا يسمع كلام الوالدين، ويميل للمبالغة في كل التصرفات التي يمر بها، ولهذا يوجد العديد من الكلمات التي يجب عدم قولها للابن المراهق ، ولمعرفتها يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "famisafe".

أشياء لا يجب قولها للابن المراهق:لا يهمنى ما تريد:

على الأب عدم قول لا يهمنى ما تريد، للابن المراهق حتى لا يقلل من ذاته أمام نفسه، وإذا قال الأب ذلك لابنه لوقت طويل فإن الابن لا يكون قادرا على قول مشاعره أو رأيه ويرفض التعبير عنه، مما يجعل ذلك الأمر بداخل عقل الابن المراهق ولا يجد أي لغة مشتركة بين الأب وابنه.



مراهقة

افعل ما أقول بدون مناقشة:

من المعروف أن الابن المراهق لديه رد فعل معاكس، لا يتوقعه الوالدان، وإذا قال الأب لابنه أفعل ذلك الأمر الآن، مما يعنى أنه لا يهتم بالأشياء التي يفعلها الابن أو الابنة وأنه لا يحترمهم، ويجب على الأب ألا يجعل الابن يتعلم أن يطيع الأوامر بدون مناقشة مما يجعل الجميع في المستقبل يستغلونه، ولهذا يجب مناقشة الأولويات بشكل كبير.



اب وابن



أنت لم تنضج لأخذ قرارات بنفسك:

قد يقول الأب تلك الجملة للابن أو للابنة خوفاً عليه، لأنه يراه أنه لا يزال صغير، مما يقلل من شعور الابن بتحمل المسئولية، ويجب أن تعلم الابن أن يتحمل المسئولية مع إعطائه الفرصة

ليتخذ قرارا سليما.





لا تتحدث معى بهذه الطريقة:

يجب على الأب ألا يقول ذلك للابن المراهق، لأنه يجب أن يتذكر بأنه هو شخص بالغ وهو المتحكم في الحديث بشكل هادئ مع ابنه الصغير، والابن يسير على طريقة أبيه، فيجب على الأب ألا يفعل شيئا لا يريد ابنه أن يقوم به، أو يتحدث عنه.

اب وابن



