أشياء لا يجب أن يقولها الآباء للابن المراهق أبداً.. هتدمر ثقته بنفسه

(MENAFN
- Youm7) من المعروف أن الابن المراهق يمر بأوقات وتغيرات كثيرة من المستوى النفسى والفسيولوجى، في تلك الفترة من حياته، ولهذا على الأب والأم أن يكونوا حذرين عند التعامل معه، وقد يغضب الابن المراهق من أقل شيء، وقد يصل الأمر بألا يسمع كلام الوالدين، ويميل للمبالغة في كل التصرفات التي يمر بها، ولهذا يوجد العديد من الكلمات التي يجب عدم قولها للابن المراهق ، ولمعرفتها يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "famisafe".
أشياء لا يجب قولها للابن المراهق:
لا يهمنى ما تريد:
على الأب عدم قول لا يهمنى ما تريد، للابن المراهق حتى لا يقلل من ذاته أمام نفسه، وإذا قال الأب ذلك لابنه لوقت طويل فإن الابن لا يكون قادرا على قول مشاعره أو رأيه ويرفض التعبير عنه، مما يجعل ذلك الأمر بداخل عقل الابن المراهق ولا يجد أي لغة مشتركة بين الأب وابنه.
مراهقة
افعل ما أقول بدون مناقشة:
من المعروف أن الابن المراهق لديه رد فعل معاكس، لا يتوقعه الوالدان، وإذا قال الأب لابنه أفعل ذلك الأمر الآن، مما يعنى أنه لا يهتم بالأشياء التي يفعلها الابن أو الابنة وأنه لا يحترمهم، ويجب على الأب ألا يجعل الابن يتعلم أن يطيع الأوامر بدون مناقشة مما يجعل الجميع في المستقبل يستغلونه، ولهذا يجب مناقشة الأولويات بشكل كبير.
اب وابن
أنت لم تنضج لأخذ قرارات بنفسك:
قد يقول الأب تلك الجملة للابن أو للابنة خوفاً عليه، لأنه يراه أنه لا يزال صغير، مما يقلل من شعور الابن بتحمل المسئولية، ويجب أن تعلم الابن أن يتحمل المسئولية مع إعطائه الفرصة
ليتخذ قرارا سليما.
لا تتحدث معى بهذه الطريقة:
يجب على الأب ألا يقول ذلك للابن المراهق، لأنه يجب أن يتذكر بأنه هو شخص بالغ وهو المتحكم في الحديث بشكل هادئ مع ابنه الصغير، والابن يسير على طريقة أبيه، فيجب على الأب ألا يفعل شيئا لا يريد ابنه أن يقوم به، أو يتحدث عنه.
اب وابن
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