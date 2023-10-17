أفكار لإضافة اللون الرمادي لديكور المنزل بشكل عصرى

(MENAFN
- Youm7) اختيار اللون الرمادي في
الديكور
يعتبر خيارًا شائعًا ومتعدد الاستخدامات. يُعتبر اللون الرمادي متناسقًا ومحايدًا، مما يتيح له الاندماج مع تصاميم داخلية مختلفة وأنماط مختلفة. يضفي اللون الرمادي الهدوء والأناقة على الفضاء وقدرة على خلق جو مريح.
ومع ذلك، تواجه البعض تحديات في استخدام اللون الرمادي في الديكور. قد يراه البعض صعبًا لأنه قد يميل إلى الشكل
البارد. إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح، قد يظهر المكان يبدو مملاً لذا نقدم عدة أفكار لدمج اللون الرمادي في الديكور وفقًا لموقع "Better Home":
أفكار لاستخدام اللون الرمادى في الديكور:
ديكور غرفة النوم باللون الرمادى:
يمكن لمن يريد أن يضيف اللون الرمادى في المنزل أن يستخدمه بشكل منظم عن طريق إضافة اللون الرمادى للجدار ولقوائم الفراش وحتى الغطاء والستائر، مع جعل الأغطية والوسائد المنقوشة باللون الوردى، مع وضع لمسة من اللون الصفر واللون الأزرق للحصول على طابع شخصى مميز.
غرفة انيقة رمادية
المطبخ الرمادى:
من السهل اختيار مطبخ بشكل أنيق ومريح عن طريق جعل اللون الرمادى الفاتح فى خزائن المطبخ، مع جعل أرضية المطبخ خشبية، لجعله في تباين واضح، مما يعطى اهتماما بصريا عالى الأبعاد، مع جعل أسطح المطبخ رخامية، والأجهزة تكون مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع جعل اللون النحاسى مع الخشب يعطى دفئا ومظهرا جذابا ومتوازنا.
مطبخ رمادى
ديكورالحمام رمادى اللون:
من السهل جعل لون الحمام لونا مميزا، مثل أن يكون الأبيض مع جعل المنضدة باللون الرمادى، مع اختيار مرايا مزخرفة بإطارات زرقاء اللون، لإعطاء لمسة رائعة وشكل جمالى بسيط وأنيق في نفس الوقت.
ديكور حمام رمادى
جدران رمادية اللون ومبهجة:
يمكن وضع اللون الرمادى الفاتح في غرفة تناول الطعام، التي تحتوى على جدران رمادية فاتحة، مع كراسى من الخيرزان المريحة، مع الطاولة الخشبية والمربعة والكراسى من القصب والسجادة النظيفة، مع وضع ألوان مبهجة لكسر اللون الهادئ.
الجدران الرمادية المبهجة
حائط غرفة نوم رمادية اللون:
من السهل الجمع بين اللون الوردى واللون الأبيض مع اللون الرمادى لمعمل مزج جميل ومميز، مثل إضافة ورق حائط رمادى اللون في غرفة النوم، مما يعطى لمسة أنيقة، مع السجاد المخطط باللون الرمادى، مع اللون الوردى على قائمة الفراش والأغطية ليعطى شكل غاية في الرقى والبساطة.
خلفية رمادية لغرفة النوم
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