أفكار لإضافة اللون الرمادي لديكور المنزل بشكل عصرى

MENAFN - Youm7) اختيار اللون الرمادي فيالديكوريعتبر خيارًا شائعًا ومتعدد الاستخدامات. يُعتبر اللون الرمادي متناسقًا ومحايدًا، مما يتيح له الاندماج مع تصاميم داخلية مختلفة وأنماط مختلفة. يضفي اللون الرمادي الهدوء والأناقة على الفضاء وقدرة على خلق جو مريح.ومع ذلك، تواجه البعض تحديات في استخدام اللون الرمادي في الديكور. قد يراه البعض صعبًا لأنه قد يميل إلى الشكلالبارد. إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح، قد يظهر المكان يبدو مملاً لذا نقدم عدة أفكار لدمج اللون الرمادي في الديكور وفقًا لموقع "Better Home":أفكار لاستخدام اللون الرمادى في الديكور:ديكور غرفة النوم باللون الرمادى:

يمكن لمن يريد أن يضيف اللون الرمادى في المنزل أن يستخدمه بشكل منظم عن طريق إضافة اللون الرمادى للجدار ولقوائم الفراش وحتى الغطاء والستائر، مع جعل الأغطية والوسائد المنقوشة باللون الوردى، مع وضع لمسة من اللون الصفر واللون الأزرق للحصول على طابع شخصى مميز.



غرفة انيقة رمادية

المطبخ الرمادى:

من السهل اختيار مطبخ بشكل أنيق ومريح عن طريق جعل اللون الرمادى الفاتح فى خزائن المطبخ، مع جعل أرضية المطبخ خشبية، لجعله في تباين واضح، مما يعطى اهتماما بصريا عالى الأبعاد، مع جعل أسطح المطبخ رخامية، والأجهزة تكون مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع جعل اللون النحاسى مع الخشب يعطى دفئا ومظهرا جذابا ومتوازنا.



مطبخ رمادى

ديكورالحمام رمادى اللون:

من السهل جعل لون الحمام لونا مميزا، مثل أن يكون الأبيض مع جعل المنضدة باللون الرمادى، مع اختيار مرايا مزخرفة بإطارات زرقاء اللون، لإعطاء لمسة رائعة وشكل جمالى بسيط وأنيق في نفس الوقت.



ديكور حمام رمادى

جدران رمادية اللون ومبهجة:

يمكن وضع اللون الرمادى الفاتح في غرفة تناول الطعام، التي تحتوى على جدران رمادية فاتحة، مع كراسى من الخيرزان المريحة، مع الطاولة الخشبية والمربعة والكراسى من القصب والسجادة النظيفة، مع وضع ألوان مبهجة لكسر اللون الهادئ.



الجدران الرمادية المبهجة

حائط غرفة نوم رمادية اللون:

من السهل الجمع بين اللون الوردى واللون الأبيض مع اللون الرمادى لمعمل مزج جميل ومميز، مثل إضافة ورق حائط رمادى اللون في غرفة النوم، مما يعطى لمسة أنيقة، مع السجاد المخطط باللون الرمادى، مع اللون الوردى على قائمة الفراش والأغطية ليعطى شكل غاية في الرقى والبساطة.

خلفية رمادية لغرفة النوم



