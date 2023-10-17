أفضل 6 أطعمة لحرق الدهون فى الجسم.. صحية ومفيدة

(MENAFN
- Youm7) واحدة من أكثر الطرق فعالية لإنقاص الوزن هي التأكد من ملء نظامك الغذائي بالأطعمة الصحية، وهناك بعض الأطعمة التي تحرق الدهون والتي تكون مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة ورائعة لصحتك العامة، بدلاً من حلول التخلص من الدهون السريعة فتعرف على تلك الأطعمة
وفقاً لموقع "eatthis".
أطعمة قادرة على إنقاص الوزن وحرق الدهون بسرعة:
سمك السلمون:
سمك السلمون يحتوى على عناصر غذائية عالية من البروتين والدهون الصحية، وتناول البروتين الموجود فى سمك السلمون الخالى من الدهون يساعد على فقد الدهون في الجسم، وبها نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تؤثر على استقلاب الدهون وتزيد من معدل الأيض مما يحرق الدهون بشكل سريع.
السلمون
الفلفل الحار:
الفلفل الحار يعتبر من الأطعمة المفيدة بشكل كبير، ويعزز من النكهة عند تناول الطعام، وفى نفس الوقت يزيد من سرعة الحرق، كما يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويعزز من توليد الحرارة في الجسم، مع المساعدة في فقدان الدهون بالجسم، والمادة الموجودة في الفلفل الحار قادرة على التقليل من الشهية مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية بشكل كبير.
الفلفل الحار
القرفة:
القرفة تستخدم بكثرة للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائى صحى، ويمكن إضافة القرفة مع دقيق الشوفان أو عند تناول القهوة في الصباح، فهى تتحكم في نسبة السكر في الدم، وتحسن من حساسية الأنسولين، وتجعل مستوى السكر مستقر، مما يقلل من الرغبة الكبيرة في تناول الطعام، وسد الشهية، مما يقلل من زيادة الوزن خاصة في منطقة الخصر.
القرفة
البيض المسلوق:
البيض المسلوق صديق النظام الغذائي الصحى، مما يجعل الفرد يتناول خلال أوقات اليوم، فيمكن أن يضيفه فوق طبق السلطة أو مع قطة الخبز المحمص، فهو مصدر رائع للبروتين، ويساعد على الشعور بالشبع والامتلاء والرضا، مما يقلل من تناول الطعام بإفراط، والتقليل من السعرات الحرارية، مع المساعدة على حرق المزيد من الدهون.
البيض المسلوق
المكسرات:
يمكن للشخص أن يتناول حفنة من المسكرات كوجبة خفيفة، والتي تكون قادرة على شعوره بالشبع لفترة من الوقت، وهى مصدر كبير للدهون الصحية والبروتين، مما يجعل الفرد يشعر بالرضا والشبع، مع التقليل من السعرات الحرارية التي يتناولها، وبها العديد من العناصر المفيدة، مما يجعل المرء يتحكم بوزنه.
مكسرات
الزبادى اليوناني:
الزبادى اليوناني قليل الدسم، فهو وجبة مثالية لخسارة الدهون، والزبادى اليوناني يعزز من عملية التمثيل الغذائي ويقلل من إستهلاك السعرات الحرارية بشكل كبير، مما يقلل من منطقة الخصر بشكل ملحوظ، والزبادى به مواد تؤثر بشكل إيجابى على صحة الأمعاء، والذى يؤثر بالتالى عى النزول في الوزن.
زبادى يونانى
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