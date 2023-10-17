أفضل 6 أطعمة لحرق الدهون فى الجسم.. صحية ومفيدة

MENAFN - Youm7) واحدة من أكثر الطرق فعالية لإنقاص الوزن هي التأكد من ملء نظامك الغذائي بالأطعمة الصحية، وهناك بعض الأطعمة التي تحرق الدهون والتي تكون مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة ورائعة لصحتك العامة، بدلاً من حلول التخلص من الدهون السريعة فتعرف على تلك الأطعمةوفقاً لموقع "eatthis".

أطعمة قادرة على إنقاص الوزن وحرق الدهون بسرعة:سمك السلمون:

سمك السلمون يحتوى على عناصر غذائية عالية من البروتين والدهون الصحية، وتناول البروتين الموجود فى سمك السلمون الخالى من الدهون يساعد على فقد الدهون في الجسم، وبها نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تؤثر على استقلاب الدهون وتزيد من معدل الأيض مما يحرق الدهون بشكل سريع.



السلمون

الفلفل الحار:

الفلفل الحار يعتبر من الأطعمة المفيدة بشكل كبير، ويعزز من النكهة عند تناول الطعام، وفى نفس الوقت يزيد من سرعة الحرق، كما يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويعزز من توليد الحرارة في الجسم، مع المساعدة في فقدان الدهون بالجسم، والمادة الموجودة في الفلفل الحار قادرة على التقليل من الشهية مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية بشكل كبير.



الفلفل الحار

القرفة:

القرفة تستخدم بكثرة للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائى صحى، ويمكن إضافة القرفة مع دقيق الشوفان أو عند تناول القهوة في الصباح، فهى تتحكم في نسبة السكر في الدم، وتحسن من حساسية الأنسولين، وتجعل مستوى السكر مستقر، مما يقلل من الرغبة الكبيرة في تناول الطعام، وسد الشهية، مما يقلل من زيادة الوزن خاصة في منطقة الخصر.



القرفة

البيض المسلوق:

البيض المسلوق صديق النظام الغذائي الصحى، مما يجعل الفرد يتناول خلال أوقات اليوم، فيمكن أن يضيفه فوق طبق السلطة أو مع قطة الخبز المحمص، فهو مصدر رائع للبروتين، ويساعد على الشعور بالشبع والامتلاء والرضا، مما يقلل من تناول الطعام بإفراط، والتقليل من السعرات الحرارية، مع المساعدة على حرق المزيد من الدهون.



البيض المسلوق

المكسرات:

يمكن للشخص أن يتناول حفنة من المسكرات كوجبة خفيفة، والتي تكون قادرة على شعوره بالشبع لفترة من الوقت، وهى مصدر كبير للدهون الصحية والبروتين، مما يجعل الفرد يشعر بالرضا والشبع، مع التقليل من السعرات الحرارية التي يتناولها، وبها العديد من العناصر المفيدة، مما يجعل المرء يتحكم بوزنه.



مكسرات

الزبادى اليوناني:

الزبادى اليوناني قليل الدسم، فهو وجبة مثالية لخسارة الدهون، والزبادى اليوناني يعزز من عملية التمثيل الغذائي ويقلل من إستهلاك السعرات الحرارية بشكل كبير، مما يقلل من منطقة الخصر بشكل ملحوظ، والزبادى به مواد تؤثر بشكل إيجابى على صحة الأمعاء، والذى يؤثر بالتالى عى النزول في الوزن.

زبادى يونانى



