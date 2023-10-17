ما الحذاء المناسب مع الجينز الاسكيني؟ اعرفى أفضل الاختيارات

MENAFN - Youm7) اختيار الحذاء المناسب مع البنطلون لا يقتصر فقط على اللون، وإنما يجب أن يتناسق أيضًا مع استايل البنطلون حيث يؤثر بشكل كبير على تناسق الإطلالة بالكامل. والحذاءالصحيح يمكن أن يكمل الستايل العام ويعزز أناقتك. وعندما يتعلق الأمربالبنطلونالجينزالاسكيني، يفضل اختيار أنواع معينة من الأحذية تعرفي عليها وفقاً لموقع "fmag"



بنطلون ضيق

صندل بأشرطة:

يمكن للفتاة أن ترتدى حذاء يجعلها متألقة ومميزة، من خلال ارتداء صندل أنيق وبسيط لجعل الطلة مميزة، فيمكن أن ترتدى الفتاة البنطلون الضيق، وأن ترتدى عليه تى شيرت واسع فضفاض، مع الحذاء ذى الأشرطة، بكعب عالى، والأفضل أن ترتدى الفتاة قمصان وسترات صوفية واسعة، لمنح توازن مع البنطلون الضيق بشكل بسيط.



حذاء بأشرطة

حذاء مسطح مريح:

يوجد طريقة أخرى لترتدى الفتاة الحذاء مع البنطلون الضيق وهو أن ترتدى الحذاء المسطح المريح الأرضى، والذى يمكن أن يتم ارتداؤه في الملابس اليومية، ويمكن قضاء يوم في المكتب لطلة مميزة بسيطة، ويمكن ارتداء قميص أو سترة رسمية فوق البنطلون الجينز الضيق، ويمكن اختيار تى شيرت مخطط أو قديم الطراز، لمنح الطلة بساطة غير معهودة.



حذاء مسطح

باليرينة:

للفتاة التي ترغب أن ترتدى البنطلون الجينز الضيق، بطريقة أخرى وهى أن ترتدى البنطلون مع حذاء بدون كعب، مع الحصول على طلة أنثوية مميزة، ويمكن اختيار الحذاء باللون الأسود لمظهر رائع، مما يجعل الحذاء مع البنطلون يعطى تناسق ولراحة القدمين الذى يكون خفيف ومريح.



حذاء باليه

حذاء رياضى:

الحذاء الرياضى اتنشر في الفترة الأخيرة، سواء للفتاة أو الشاب الذى يليق على الملابس كلها، فيمكن للفتاة التي تريد أن ترتدى بنطلون جينز ضيق أن تختار الحذاء الرياضى، ويمكن أن ترتدى من فوق سترة من الجلد أو سترة شتوية، أو بلوزة مما يمنح المظهر شكل عصرى مريح ومتألق.



حذاء رياضى

أحذية كلاسيكية:

الحذاء الكلاسيكى الذى يحتوى على كعب عالى من الأشياء الأساسية لدى كل فتاة، ويمكن أن يتم ارتدائه على الجينز الضيق، وهو رائع في تطويل الساق للفتاة القصيرة، ويمكن اختيار الحذاء باللون الأبيض أو الوردى، أو اللون الأسود، وهو الخيار الأفضل العملى والمفضل لدى الفتاة.

حذاء كلاسيكى



