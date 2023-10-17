ما الحذاء المناسب مع الجينز الاسكيني؟ اعرفى أفضل الاختيارات

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- Youm7) اختيار الحذاء المناسب مع البنطلون لا يقتصر فقط على اللون، وإنما يجب أن يتناسق أيضًا مع استايل البنطلون حيث يؤثر بشكل كبير على تناسق الإطلالة بالكامل. والحذاء
الصحيح يمكن أن يكمل الستايل العام ويعزز أناقتك. وعندما يتعلق الأمر
بالبنطلون
الجينز
الاسكيني، يفضل اختيار أنواع معينة من الأحذية تعرفي عليها وفقاً لموقع "fmag"
بنطلون ضيق
صندل بأشرطة:
يمكن للفتاة أن ترتدى حذاء يجعلها متألقة ومميزة، من خلال ارتداء صندل أنيق وبسيط لجعل الطلة مميزة، فيمكن أن ترتدى الفتاة البنطلون الضيق، وأن ترتدى عليه تى شيرت واسع فضفاض، مع الحذاء ذى الأشرطة، بكعب عالى، والأفضل أن ترتدى الفتاة قمصان وسترات صوفية واسعة، لمنح توازن مع البنطلون الضيق بشكل بسيط.
حذاء بأشرطة
حذاء مسطح مريح:
يوجد طريقة أخرى لترتدى الفتاة الحذاء مع البنطلون الضيق وهو أن ترتدى الحذاء المسطح المريح الأرضى، والذى يمكن أن يتم ارتداؤه في الملابس اليومية، ويمكن قضاء يوم في المكتب لطلة مميزة بسيطة، ويمكن ارتداء قميص أو سترة رسمية فوق البنطلون الجينز الضيق، ويمكن اختيار تى شيرت مخطط أو قديم الطراز، لمنح الطلة بساطة غير معهودة.
حذاء مسطح
باليرينة:
للفتاة التي ترغب أن ترتدى البنطلون الجينز الضيق، بطريقة أخرى وهى أن ترتدى البنطلون مع حذاء بدون كعب، مع الحصول على طلة أنثوية مميزة، ويمكن اختيار الحذاء باللون الأسود لمظهر رائع، مما يجعل الحذاء مع البنطلون يعطى تناسق ولراحة القدمين الذى يكون خفيف ومريح.
حذاء باليه
حذاء رياضى:
الحذاء الرياضى اتنشر في الفترة الأخيرة، سواء للفتاة أو الشاب الذى يليق على الملابس كلها، فيمكن للفتاة التي تريد أن ترتدى بنطلون جينز ضيق أن تختار الحذاء الرياضى، ويمكن أن ترتدى من فوق سترة من الجلد أو سترة شتوية، أو بلوزة مما يمنح المظهر شكل عصرى مريح ومتألق.
حذاء رياضى
أحذية كلاسيكية:
الحذاء الكلاسيكى الذى يحتوى على كعب عالى من الأشياء الأساسية لدى كل فتاة، ويمكن أن يتم ارتدائه على الجينز الضيق، وهو رائع في تطويل الساق للفتاة القصيرة، ويمكن اختيار الحذاء باللون الأبيض أو الوردى، أو اللون الأسود، وهو الخيار الأفضل العملى والمفضل لدى الفتاة.
حذاء كلاسيكى
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