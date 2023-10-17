الأسود يليق بهم.. مواليد 4 أبراج يحبون ارتداء الألوان الداكنة

(MENAFN
- Youm7) بعض الأشخاص يحبون ارتداء الألوان الفاتحة والمشرقة التي تعطى بهجة لصاحبها، وعلى الجانب الآخر هناك آخرون يحبون
الملابس الغامقة، وتجدهم يرتدون اللون الأسود في كل الملابس التي يختارونها، لأنه يعتبر اللون المفضل لهم، مما يجعل الشخص يبدو غامضا ولديه جاذبية عالية، ومن المعروف أن اللون الأسود ملك الألوان الذى يعطى أناقة وفخامة، ولمعرفة الأبراج الفلكية التي تعشق اللون الأسود في الملابس، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "elitedaily".
أبراج فلكية تحب الألوان الغامقة:
برج الميزان:
مولود برج الميزان لديه غموض وجاذبية كبيرة، ويحب ارتداء الألوان الغامقة مثل اللون الأسود، ولديه شجاعة وجرأة عالية، وقادر على الخوض في الأشياء التي يراها الناس من حوله أمر مرعب، واللون الأساسى له هو اللون الأسود الذى يختاره في كل الملابس التي يرتديها.
ملابس باللون الأسود
برج القوس:
مولود برج القوس يعرف بالفليسوف الذى لديه نظرة عميقة للأمور من حوله، وقادر على استيعاب أي شيء، ولديه قدرة معرفية كبيرة، وهو لديه عمق أكثر من كل أصحابه، ويتميز بحبه للون الأسود، الذى يعطى إنطباع أنه غير مهتم، وعند الذهاب للمغامرة أو مكان جديد لأنه يحب المخاطرة والتجربة، فهو قادر على التقليل من مشاعر القلق لدى الآخرين.
ملابس باللون الأسود
برج الجدى:
مولود برج الجدى عندما يرتدى اللون الأسود المفضل له يجد أصحابه وكأنه زعيمهم، حتى في العمل يشعر كل من حوله أنه في مكانة عالية لامتلاكه غموض وكاريزما، ولانضباطه العالى، ويمكن أن يوجه الآخرين لبعض الأمور، لأن أي أمر خاطئ يصيبه بخيبة أمل كبيرة، واللون الأسود الذى يرتديه بشكل دائم يعطى انطباع بأه لا أحد يجب العبث معه.
ملابس غامقة
برج الدلو:
صاحب برج الجدى، ينفعل من أقل شيء، وغريب الأطوار، ولديه مشاعر ثورية متمردة، واللون الأسود هو اللون المفضل لديه، بل ويراه لون مبهج له، الذى يشعره بالتميز وهو برج يتحمل بقدر كبير، ويختلف بشكل كبير عن الآخرين.
لون غامق
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