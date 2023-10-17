الأسود يليق بهم.. مواليد 4 أبراج يحبون ارتداء الألوان الداكنة

MENAFN - Youm7) بعض الأشخاص يحبون ارتداء الألوان الفاتحة والمشرقة التي تعطى بهجة لصاحبها، وعلى الجانب الآخر هناك آخرون يحبونالملابس الغامقة، وتجدهم يرتدون اللون الأسود في كل الملابس التي يختارونها، لأنه يعتبر اللون المفضل لهم، مما يجعل الشخص يبدو غامضا ولديه جاذبية عالية، ومن المعروف أن اللون الأسود ملك الألوان الذى يعطى أناقة وفخامة، ولمعرفة الأبراج الفلكية التي تعشق اللون الأسود في الملابس، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "elitedaily".

أبراج فلكية تحب الألوان الغامقة:برج الميزان:

مولود برج الميزان لديه غموض وجاذبية كبيرة، ويحب ارتداء الألوان الغامقة مثل اللون الأسود، ولديه شجاعة وجرأة عالية، وقادر على الخوض في الأشياء التي يراها الناس من حوله أمر مرعب، واللون الأساسى له هو اللون الأسود الذى يختاره في كل الملابس التي يرتديها.



ملابس باللون الأسود

برج القوس:

مولود برج القوس يعرف بالفليسوف الذى لديه نظرة عميقة للأمور من حوله، وقادر على استيعاب أي شيء، ولديه قدرة معرفية كبيرة، وهو لديه عمق أكثر من كل أصحابه، ويتميز بحبه للون الأسود، الذى يعطى إنطباع أنه غير مهتم، وعند الذهاب للمغامرة أو مكان جديد لأنه يحب المخاطرة والتجربة، فهو قادر على التقليل من مشاعر القلق لدى الآخرين.



ملابس باللون الأسود

برج الجدى:

مولود برج الجدى عندما يرتدى اللون الأسود المفضل له يجد أصحابه وكأنه زعيمهم، حتى في العمل يشعر كل من حوله أنه في مكانة عالية لامتلاكه غموض وكاريزما، ولانضباطه العالى، ويمكن أن يوجه الآخرين لبعض الأمور، لأن أي أمر خاطئ يصيبه بخيبة أمل كبيرة، واللون الأسود الذى يرتديه بشكل دائم يعطى انطباع بأه لا أحد يجب العبث معه.



ملابس غامقة

برج الدلو:

صاحب برج الجدى، ينفعل من أقل شيء، وغريب الأطوار، ولديه مشاعر ثورية متمردة، واللون الأسود هو اللون المفضل لديه، بل ويراه لون مبهج له، الذى يشعره بالتميز وهو برج يتحمل بقدر كبير، ويختلف بشكل كبير عن الآخرين.

لون غامق



