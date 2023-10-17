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رئيس مجموعة اتصالات: نسعى لتطوير منظومة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بمصر

10/17/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لمجموعة "اتصالات من e&"، توقيع اتصالات مصر، اتفاقية تعاون مع المشرق مصر، لتعزيز وتطوير منظومة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بما يسهم فى دعم توجهات الدولة تجاه تعزيز الشمول المالى.



جاء ذلك على هامش النسخة 43 من معرض جيتكس جلوبال، المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.



وتمثل هذه الشراكة دمجاً بين قطاعي الاتصالات والخدمات المصرفية، يهدف إلى توفير تجربة مستخدم
عبر تطبيق ماي اتصالات ، تتيح للعملاء إمكانية فتح حساب للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، بدون رسوم أو حد أدنى للإيداع والحصول على بطاقة تحمل علامة تجارية مشتركة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية الشاملة التي سيتم إطلاقها في المستقبل كإصدار البطاقات الائتمانية، والحصول على قروض، وربط الشهادات والودائع.



وقال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات من e& فى مصر: "يأتي هذا التعاون في إطار رؤية الشركة للتحول إلى مجموعة للتكنولوجيا والاستثمار، وبذلك سيتمكن المستخدمين من فتح حسابات بنكية باستخدام تطبيق "ماى اتصالات" وزيارة أقرب فرع اتصالات، وستجعل هذه الخدمة من عملية الحصول على الخدمات المصرفية أكثر سهولة وراحة من أى وقت مضى".












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