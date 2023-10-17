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أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 17-10-2023

10/17/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 17-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 59 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأم بي للهندسة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والسويدي إليكتريك، وحديد عز، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والنساجون الشرقيون للسجاد، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.



البورصة تربح 59 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 59 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 799.8 مليون ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 131.2 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.55%، والعرب على 7.69%، واستحوذت المؤسسات على 33.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.07%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 326.9 مليون جنيه، 16 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 82.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 244.7 مليون جنيه، 182.2 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 22073 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.59% ليغلق عند مستوى 27070 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 9241 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 5949 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة.



وصعدت أسهم 107 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 100 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 618.7 ألف سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 60 ألف سهم، 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، 171.4 ألف سهم، 220 ألف سهم، 452.2 ألف سهم، 513 ألف سهم، 932.7 ألف سهم، 186 سهم، 348 ألف سهم، 68.4 ألف سهم، على التوالي.



كما اشترى مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 800 ألف سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 254.1 ألف سهم.



أي أف جي

أعلنت شركة أي أف جي القابضة، شراء صندوق العاملين بالقطاع الحكومي عدد 1.33 مليون سهم بالشركة بسعر 16.29 جنيه بقيمة إجمالية 21.7 مليون جنيه لترتفع حصتها من 4.99% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.



دايس للملابس

قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على عرض الشراء المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد سمير توما لشراء حتى 838.1 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم شركة دايس للملابس بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء، والحد الأدنى للأسهم حرة التداول من أسهم دايس بسعر نقدي 0.65 جنيه للسهم الواحد.





بنك فيصل الإسلامي

قال بنك فيصل الإسلامي المصري، إن إجمالي حجم أعمال البنك ارتفع من 172.4 مليار جنيه في 30 سبتمبر عام 2022 إلى 174 مليار جنيه بنهاية سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 0.9%، وزاد إجمالي الأصول من 169.6 مليار جنيه إلى 171 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، وبلغ صافي أرباح الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر عام 2023 قيمة 3.5 مليار جنيه مقارنة مع 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 51.4%.



السويدي إليكتريك

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن حصول شركتها التابعة الشركة المتحدة للمعادن، على قرض بقيمة 50 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أن يتم استخدامه لتأمين احتياجات الشركة لتمويل رأس مال الشركة العامل، وذلك لاستيراد القطب النحاسي الذي يعد عنصر مهم لإنتاج الكابلات.














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