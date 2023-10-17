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الرئيس التنفيذى لـاتصالات: نتصدر جودة شبكات المحمول فى مصر

10/17/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Youm7) قال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر من &e، إن الشركة تعمل باستمرار على تحسين معايير جودة خدمة الشبكة في مصر بصفة مستمرة، ولذا فهي تحل في ريادة أداء شبكات المحمول في مصر وفقًا لكل مقاييس تقييم الأداء، مضيفًا أن زيادة مستوى المنافسة بين شركات المحمول ينعكس على جودة الخدمة للعملاء، لاختيار المشغل الذي يفضله.



أوضح "متولي"، في تصريحات صحفية، على هامش النسخة 43 من معرض جيتكس جلوبال، المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، أن أسعار خدمات المحمول في مصر ثابتة منذ سنوات رغم تحريك أسعار كل المنتجات في السوق المحلي، وإنفاق استثمارات ضخمة لاستيعاب توسعات الشركة يتم تمويلها بالدولار، منوهًا إلى أن الشركة طلبت زيادة أسعار خدمات الاتصالات، ولكن القرار النهائي ليس في يد الشركة.



أضاف حازم متولي، أن الشركة تنفق دومًا على تطوير خدمات الشبكة، وإنشاء أبراج في المدن الجديدة، إضافة إلى محاولة التغلب على نقص الكهرباء لتزويد أبراج الشركة بالطاقة بقدر الإمكان.



أشار الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات، إلى نمو استخدام العملاء للمحافظ الإلكترونية، والذي بلغ عدد عملائها مليون عميل خلال العام الحالي، بزيادة تفوق 100% عن العام الماضي، كما زاد الإقبال على تطبيق my etislat وذلك بعد زيادة خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، وكذلك خدمات بنكية، مما زاد من عدد العمليات المنفذة على التطبيق، مشيدًا بفريق عمل الشركة المسؤول عن إدارة هذه الخدمات في تقديمها بصورة ميسرة للعملاء وبتكامل مع كل مزودي الخدمات.





حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر من &e (2)



حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر من &e (1)

















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