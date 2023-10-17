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صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها العقارات بنسبة 7.5%

10/17/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها العقارات بنسبة 7.5%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.9%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.7%، وصعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.9%، 4.7%، 4%، على التوالي، وقفز قطاعا البنوك، ومواد البناء بنسبة 2.9%، 2.8%، على الترتيب.



وزاد قطاعا خدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، 1.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.4%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.9%، 0.8%، 0.7%، على التوالي.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 59 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 799.8 مليون ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 131.2 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.55%، والعرب على 7.69%، واستحوذت المؤسسات على 33.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.07%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 326.9 مليون جنيه، 16 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 82.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 244.7 مليون جنيه، 182.2 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 22073 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.59% ليغلق عند مستوى 27070 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 9241 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 5949 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة.












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