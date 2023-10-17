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إعلان القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة كانديل للتاريخ 2023

10/17/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جائزة كانديل للتاريخ ، فى دورتها لعام 2023، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزتها السنوية التى تبلغ قيمتها المادية 75 ألف دولار.

ووصل إلى القائمة النهائية لجائزة كانديل للتاريخ، ثلاثة كتب تتناول فترات مختلفة جدًا من التاريخ، وتدير الجائزة السنوية جامعة ماكجيل، وتمنح لكتاب يجسد المعرفة التاريخية والأصالة والجودة الأدبية والجاذبية الواسعة.


القائمة الطويلة لجائزة كونيل للتاريخ 2023


تم اختيار المتأهلين الثلاثة النهائيين، الذين يحصل كل منهم على 10000 دولار أمريكي، من بين الكتب التى وصلت إلى القائمة والتي تم الإعلان عنها فى الشهر الماضي.

وأعلنت رئيسة لجنة تحكيم جائزة كانديل للتاريخ لعام 2023 فيليبا ليفين عن المتأهلين للتصفيات النهائية اليوم، وهم:


ملكات العالم الساقط


كتاب "الذاكرة الحمراء: العيش والتذكر والنسيان للثورة الثقافية في الصين" للكاتبة تانيا برانيجان.


ملكات العالم الساقط


كتاب "ملكات عالم ساقط: النساء المفقودات في اعترافات أوغسطين" للكاتبة كيت كوبر


مشحونة

كتاب "مشحونة: تاريخ البطاريات والدروس من أجل مستقبل الطاقة النظيفة" للكاتب جيمس مورتون تورنر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز ضمن فعاليات مهرجان جائزة كونديل للتاريخ في مونتريال في 8 نوفمبر.







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