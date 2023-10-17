إعلان القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة كانديل للتاريخ 2023

(MENAFN
- Youm7) أعلنت جائزة كانديل للتاريخ ، فى دورتها لعام 2023، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزتها السنوية التى تبلغ قيمتها المادية 75 ألف دولار.
ووصل إلى القائمة النهائية لجائزة كانديل للتاريخ، ثلاثة كتب تتناول فترات مختلفة جدًا من التاريخ، وتدير الجائزة السنوية جامعة ماكجيل، وتمنح لكتاب يجسد المعرفة التاريخية والأصالة والجودة الأدبية والجاذبية الواسعة.
القائمة الطويلة لجائزة كونيل للتاريخ 2023
تم اختيار المتأهلين الثلاثة النهائيين، الذين يحصل كل منهم على 10000 دولار أمريكي، من بين الكتب التى وصلت إلى القائمة والتي تم الإعلان عنها فى الشهر الماضي.
وأعلنت رئيسة لجنة تحكيم جائزة كانديل للتاريخ لعام 2023 فيليبا ليفين عن المتأهلين للتصفيات النهائية اليوم، وهم:
ملكات العالم الساقط
كتاب "الذاكرة الحمراء: العيش والتذكر والنسيان للثورة الثقافية في الصين" للكاتبة تانيا برانيجان.
ملكات العالم الساقط
كتاب "ملكات عالم ساقط: النساء المفقودات في اعترافات أوغسطين" للكاتبة كيت كوبر
مشحونة
كتاب "مشحونة: تاريخ البطاريات والدروس من أجل مستقبل الطاقة النظيفة" للكاتب جيمس مورتون تورنر.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز ضمن فعاليات مهرجان جائزة كونديل للتاريخ في مونتريال في 8 نوفمبر.
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