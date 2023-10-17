نيفين التهامى: أشعر بالفخر لاستحواذ مصر على جائزة الناشر العربى 2023

MENAFN - Youm7) عبرت الناشرة نيفين التهامى، صاحبة دار كيان للنشر، عن سعادتها لوصولها إلى القائمة القصيرة،لـ جائزة الناشر العربى – جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور – فى مجال الرواية، للمؤلف الشاب، فى دورتها الخامسة لعام 2023.

وقالت الناشرة نيفين التهامى، صاحبة دار كيان للنشر، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": سعيدة بوصولنا للقائمة القصيرة لجائزة عربية مهمه بحجم جائزة الدكتور عبد العزيز منصور، وأشعر بالفخر لأن دور النشر الثلاثة المرشحة للفوز بالجائزة، دور نشر مصرية.

وأضافت الناشرة نيفين التهامى: بالطبع هذه جائزة استثنائية وبشكل خاص للناشر لأنها موجهة للناشر وليست كأغلب الجوائز التي توجه للكتاب، ولا يخفى على أحد أهمية دعم الناشر فى وضع عالمى بالغ السوء، ولهذا فإن جوائز الدعم تعد بمثابة بارقة أمل ونقطة دعم أساسية نتمنى أن نراها دوما.

يشارإلى أن اتحاد الناشرين العرب، أعلن اليوم، عن القائمة القصيرة للمرشحين بالفوز بالدورة الخامسة لجائزة الناشر العربي "جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور" فى مجال الرواية للمؤلف الشاب لعام 2023.

جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور 2023





وأعلن اتحاد الناشرين العرب، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بجائزة الدكتور عبد العزيز المنصور، على هامش افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب 2023، المقرر انطلاق فعالياته فى نوفمبر 2023.

وقال هيثم حافظ رئيس لجنة التطوير المهنى فى اتحاد الناشرين العرب، وعضو مجلس أمناء الجائزة، أنه بناء على قرار لجنة التحكيم، برئاسة الدكتور عبد عبد الحليم عباس، تم اختيار دور النشر المرشحة للجائزة فى نسختها الخامسة، وهم كالتالى:

دار كيان للنشر، مصر، عن رواية "أرض الغربان" للكاتب المصرى أحمد عصام الدين السيد وهدان

دار كتوبيا للنشر، مصر، عن رواية "غرفة إسماعيل كافكا" للكاتبة المصرية شيماء هشام سعد.

دار دون للنشر، مصر، عن رواية "أيام ميرى الشركسية" للكاتبة المصرية نوران خالد إسماعيل.

يشار إلى أن الفائز بجائزة الدكتور عبد العزيز المنصور، يحصل 10 آلاف دولار أمريكى مخصصة للناشر بالكامل، وهى جائزة أطلقت دعما لدور النشر العربية.