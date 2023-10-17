نيفين التهامى: أشعر بالفخر لاستحواذ مصر على جائزة الناشر العربى 2023

(MENAFN
- Youm7) عبرت الناشرة نيفين التهامى، صاحبة دار كيان للنشر، عن سعادتها لوصولها إلى القائمة القصيرة،
لـ جائزة الناشر العربى – جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور – فى مجال الرواية، للمؤلف الشاب، فى دورتها الخامسة لعام 2023.
وقالت الناشرة نيفين التهامى، صاحبة دار كيان للنشر، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": سعيدة بوصولنا للقائمة القصيرة لجائزة عربية مهمه بحجم جائزة الدكتور عبد العزيز منصور، وأشعر بالفخر لأن دور النشر الثلاثة المرشحة للفوز بالجائزة، دور نشر مصرية.
وأضافت الناشرة نيفين التهامى: بالطبع هذه جائزة استثنائية وبشكل خاص للناشر لأنها موجهة للناشر وليست كأغلب الجوائز التي توجه للكتاب، ولا يخفى على أحد أهمية دعم الناشر فى وضع عالمى بالغ السوء، ولهذا فإن جوائز الدعم تعد بمثابة بارقة أمل ونقطة دعم أساسية نتمنى أن نراها دوما.
يشارإلى أن اتحاد الناشرين العرب، أعلن اليوم، عن القائمة القصيرة للمرشحين بالفوز بالدورة الخامسة لجائزة الناشر العربي "جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور" فى مجال الرواية للمؤلف الشاب لعام 2023.
جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور 2023
وأعلن اتحاد الناشرين العرب، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بجائزة الدكتور عبد العزيز المنصور، على هامش افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب 2023، المقرر انطلاق فعالياته فى نوفمبر 2023.
وقال هيثم حافظ رئيس لجنة التطوير المهنى فى اتحاد الناشرين العرب، وعضو مجلس أمناء الجائزة، أنه بناء على قرار لجنة التحكيم، برئاسة الدكتور عبد عبد الحليم عباس، تم اختيار دور النشر المرشحة للجائزة فى نسختها الخامسة، وهم كالتالى:
دار كيان للنشر، مصر، عن رواية "أرض الغربان" للكاتب المصرى أحمد عصام الدين السيد وهدان
دار كتوبيا للنشر، مصر، عن رواية "غرفة إسماعيل كافكا" للكاتبة المصرية شيماء هشام سعد.
دار دون للنشر، مصر، عن رواية "أيام ميرى الشركسية" للكاتبة المصرية نوران خالد إسماعيل.
يشار إلى أن الفائز بجائزة الدكتور عبد العزيز المنصور، يحصل 10 آلاف دولار أمريكى مخصصة للناشر بالكامل، وهى جائزة أطلقت دعما لدور النشر العربية.
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