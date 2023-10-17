نوبل تتذكر جون بويد صاحب مقولة دون الغذاء لن تتمكن من تحقيق السلام

MENAFN - Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية ، الطبيب وعالم الأحياء الاسكتلندى جون بويد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، فما الذى فعله للإنسانية لكى ينال أعلى وسام عرفته البشرية؟

جائزة نوبل العالمية، أشارت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، إلى أن الطبيب وعالم الأحياء الاسكتلندى جون بويد أور برز فى سنوات ما بين الحربين العالميتين باعتباره أحد الخبراء البريطانيين الرائدين فى مجال التغذية. وأكد أن العديد من البريطانيين يعانون من سوء التغذية لأن دخولهم كانت منخفضة للغاية.

كما أشارت جائزة نوبل إلى أن جون بويد أور شارك فى الجهود المبذولة فى عصبة الأمم لتحقيق سياسة دولية بشأن التغذية. خلال الحرب العالمية الثانية، اقترح فكرة "خطة الغذاء العالمية" على الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت. وفى عام 1945، تم انتخابه مديراً عاماً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وهى أولى المنظمات المتخصصة التى أنشئت فى إطار الأمم المتحدة. وقال بويد أور إن الغذاء والرخاء لجميع الناس على وجه الأرض يؤديان إلى السلام.

وذكرت جائزة نوبل العالمية أن جون بويد أور كان من أشد المتحمسين للمنظمة العالمية كوسيلة لتأمين السلام، ودافع عن حكومة عالمية تحكم وفقًا لقواعد القانون الدولي. أصبحت دول العالم الآن تعتمد على بعضها البعض لدرجة أنها اضطرت إلى التخلى عن بعض سيادتها. تم ترقية بويد أور إلى رتبة النبلاء لالتزامه الوطنى والدولي.

وفى عام 1949 حصل على جائزة نوبل للسلام "لجهوده المستمرة للتغلب على الجوع والعوز، وبالتالى المساعدة فى إزالة السبب الرئيسى للصراع العسكرى والحرب".