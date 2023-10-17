نوبل تتذكر جون بويد صاحب مقولة دون الغذاء لن تتمكن من تحقيق السلام

(MENAFN
- Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية ، الطبيب وعالم الأحياء الاسكتلندى جون بويد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، فما الذى فعله للإنسانية لكى ينال أعلى وسام عرفته البشرية؟
جائزة نوبل العالمية، أشارت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، إلى أن الطبيب وعالم الأحياء الاسكتلندى جون بويد أور برز فى سنوات ما بين الحربين العالميتين باعتباره أحد الخبراء البريطانيين الرائدين فى مجال التغذية. وأكد أن العديد من البريطانيين يعانون من سوء التغذية لأن دخولهم كانت منخفضة للغاية.
كما أشارت جائزة نوبل إلى أن جون بويد أور شارك فى الجهود المبذولة فى عصبة الأمم لتحقيق سياسة دولية بشأن التغذية. خلال الحرب العالمية الثانية، اقترح فكرة "خطة الغذاء العالمية" على الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت. وفى عام 1945، تم انتخابه مديراً عاماً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وهى أولى المنظمات المتخصصة التى أنشئت فى إطار الأمم المتحدة. وقال بويد أور إن الغذاء والرخاء لجميع الناس على وجه الأرض يؤديان إلى السلام.
وذكرت جائزة نوبل العالمية أن جون بويد أور كان من أشد المتحمسين للمنظمة العالمية كوسيلة لتأمين السلام، ودافع عن حكومة عالمية تحكم وفقًا لقواعد القانون الدولي. أصبحت دول العالم الآن تعتمد على بعضها البعض لدرجة أنها اضطرت إلى التخلى عن بعض سيادتها. تم ترقية بويد أور إلى رتبة النبلاء لالتزامه الوطنى والدولي.
وفى عام 1949 حصل على جائزة نوبل للسلام "لجهوده المستمرة للتغلب على الجوع والعوز، وبالتالى المساعدة فى إزالة السبب الرئيسى للصراع العسكرى والحرب".
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