لم يهابوا حرمة الموت .. سرقة جثة تشارلى شابلن وجمجمة المخرج مورناو

MENAFN - Youm7) هناك العديد من الأشخاص الذين لم يكونوا محظوظين بعد موتهم، فهم لا يرقدون بسلام، إذ يتعرضون للسرقة، ولكن هنا ليس سرقة مقتنياتهم الشخصية، فهناك من تنهب أعضائه أو جثته بالكامل، وخلال السطور المقبلة نستعرض أبرز تلك الحوادث للشخصيات عامة .

"فورموسوس"

فورموسوس على الرغم من أنه كان لديه تاريخ مضطرب مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية - في مرحلة ما تم حرمانه كنسيًا - في عام 891، تم انتخابه بابا وظل في منصبه حتى وفاته عام 896.





ولكن بعد حوالى تسعة أشهر، قرر البابا ستيفن السادس، محاسبة البابا فورموسوس على الجرائم المزعومة التي أدت إلى حرمانه الكنسي في وقت سابق، ودوافع ستيفن وقتها كانت غير واضحة، لكن البعض تكهن بأنه ربما فعل ذلك ليتجاوز عن أخطاء ارتكبها، ولكن مهما كان السبب، فإن ما حدث كان من أغرب الحوادث في التاريخ البابوى، إذ تم وضع جثة فورموسوس المستخرجة على العرش وإخضاعها لمحاكمة صورية، وحكم على فورموسوس مذنبًا، ونتيجة لذلك، أُعلن بطلان انتخابه للبابا، وقطعت أصابع تقديسه، وألقيت جثته فيما بعد في نهر التيبر.





فورموسوس

"إف دبليو مورناو"



قتل إف دبليو مورناو، مخرج فيلم الرعب الكلاسيكي في حادث سيارة عام 1931، وتم دفنه في مقبرة ستانسدورف الجنوبية الغربية الواقعة بالقرب من برلين.



ولكن تعرض قبره للتخريب بعد ذلك، وفي عام 2015، اختفت جمجمته، وتم التأكيد وقتها من بعض الناس أن من فعلوا ذلك هم مجموعة من الناس بطلق عليهم عبدة الشيطان، ولا تزال الجمجمة مختفية حتى الآن.





"تشارلى شابلن"

بعد عدة أشهر من رحيل تشارلى شابلن، ، تم إخراج جثمان الأسطورة الكوميدية من مقبرته في عام 1978 واحتجازه، من أجل الحصول على فدية تقدر بـ 600 ألف دولار، وهو ما رفضته زوجة "تشابلن" أونا، آنذاك، وقامت الشرطة بعملية واسعة النطاق للكشف عن اللصوص، وبعد متابعتهم من خلال المكالمات الهاتفية، أثبتت المهمة نجاحها وتم القبض المتهمين، وتم انتشال جثمان "تشابلن" من قبر في حقل ذرة.





كاثرين فالوا أرملة الملك هنرى الخامس

كانت كاترين فالو أرملة الملك الإنجليزي هنري الخامس، تم تحنيطها ودفنها في كنيسة وستمنستر آبي بعد وفاتها عام 1437.





وعندما قرر هنري السابع استبدال تلك الكنيسة التي ترقد بها كاترين فالو،

أمر بوضع جثمانها المحفوظة بشكل جيد في نعش مفتوح بجوار قبر هنري الخامس، وكانت لا تزال معروضة بعد أكثر من 200 عام، عندما لفتت انتباه كاتب اليوميات الإنجليزي صموئيل بيبس، الذي كان معروفًا بمساعيه الغرامية، باعتبارها واحدة من أكثر هدايا عيد الميلاد رعبًا على الإطلاق.

في عام 1669، سُمح لبيبس البالغ من العمر 36 عامًا بتقبيل جثة كاثرين ووصفت مذكراته الحدث قائلا: "كنت أحمل الجزء العلوي من جسدها بين يدي وقبلت فمها"

لحسن الحظ، تم إنقاذ كاثرين لاحقًا من مثل هذه الإهانات حيث تم دفنها في قبو ثم تحت المذبح.

