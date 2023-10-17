مخطوطة موسيقية بتوقيع تشايكوفسكي في المزاد مقابل 100 ألف جنيه استرلينى

MENAFN - Youm7) تعرض مخطوطات من مجموعة شوين فىمزاد كريستيز وهى مجموعة من المخطوطات التى تعرض تاريخ الموسيقى مع أكثر من 150 قطعة، بدءًا من تدوينات العصور الوسطى إلى المخطوطات الموسيقية والمسودات ورسائل الملحنين التى تمتد على مدى 1200 عام.

وتبدأ المزايدة فى الفترة من 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر، ويشمل البيع مخطوطات موسيقية لباخ، وهاندل، وموزارت، وبيتهوفن، وفيردي، وفاجنر، ودفورجاك، وسيبيليوسية.

ويتصدر المزاد مخطوطة موسيقية تحمل توقيع تشايكوفسكى تعرض قسمين أساسيين من النسخة الأولى لأوبرا مازيبا وتمثل المخطوطة النادرة فى المزاد، واحدة من ثلاثة توقيعات كبيرة فقط لتشايكوفسكى ظهرت فى الأربعين عامًا الماضية أما القيمة التقديرية فهى 70.000 إلى 100.000 جنيه إسترلينى.

وتمثل مجموعة شوين واحدة من أكبر المجموعات الخاصة من المخطوطات القديمة فى العالم، وقد تم تأسيسها في العشرينيات من القرن الماضي على يد إم.أو. Schøyen ويحتوي على أكثر من 20.000 مخطوطة مهمة ذات أهمية ثقافية كبيرة ومصدر عالمى، والتى يتم من خلالها تقديم الكثير من المخطوطات الحالية.

أما أقدم قطعة ضمن المزاد، فهي ورقة من المكتب الليتورجي للقديس ريميجيوس، باللغة اللاتينية، (فرنسا، حوالي أواخر القرن التاسع / أوائل القرن العاشر) هي من بين أقدم بقايا تدوين ميسيني الفرنسي (التقدير: 40.000-60.000 جنيه إسترليني).

يعرض المزاد أيضًا أعمالًا من الترانيم والتدوينات البينفنتية، بما في ذلك جزء كبير من كتاب قداس بنفنتي، باللغة اللاتينية، والكتاب المقدس الوحيد المعروف من نوع باري البنفنتي (التقدير: 70.000 - 100.000 جنيه إسترليني).

ويُعرض أيضًا مثال مهم للكتابة الرومانية مع الحروف الألمانية المبكرة، وهو جزء مهم من كتاب أسراري من القرن الثاني عشر (القيمة التقديرية: 15.000 - 20.000 جنيه إسترليني).

مخطوطة تشايكوفسكى



