مخطوطة موسيقية بتوقيع تشايكوفسكي في المزاد مقابل 100 ألف جنيه استرلينى

(MENAFN
- Youm7) تعرض مخطوطات من مجموعة شوين فى
مزاد كريستيز وهى مجموعة من المخطوطات التى تعرض تاريخ الموسيقى مع أكثر من 150 قطعة، بدءًا من تدوينات العصور الوسطى إلى المخطوطات الموسيقية والمسودات ورسائل الملحنين التى تمتد على مدى 1200 عام.
وتبدأ المزايدة فى الفترة من 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر، ويشمل البيع مخطوطات موسيقية لباخ، وهاندل، وموزارت، وبيتهوفن، وفيردي، وفاجنر، ودفورجاك، وسيبيليوسية.
ويتصدر المزاد مخطوطة موسيقية تحمل توقيع تشايكوفسكى تعرض قسمين أساسيين من النسخة الأولى لأوبرا مازيبا وتمثل المخطوطة النادرة فى المزاد، واحدة من ثلاثة توقيعات كبيرة فقط لتشايكوفسكى ظهرت فى الأربعين عامًا الماضية أما القيمة التقديرية فهى 70.000 إلى 100.000 جنيه إسترلينى.
وتمثل مجموعة شوين واحدة من أكبر المجموعات الخاصة من المخطوطات القديمة فى العالم، وقد تم تأسيسها في العشرينيات من القرن الماضي على يد إم.أو. Schøyen ويحتوي على أكثر من 20.000 مخطوطة مهمة ذات أهمية ثقافية كبيرة ومصدر عالمى، والتى يتم من خلالها تقديم الكثير من المخطوطات الحالية.
أما أقدم قطعة ضمن المزاد، فهي ورقة من المكتب الليتورجي للقديس ريميجيوس، باللغة اللاتينية، (فرنسا، حوالي أواخر القرن التاسع / أوائل القرن العاشر) هي من بين أقدم بقايا تدوين ميسيني الفرنسي (التقدير: 40.000-60.000 جنيه إسترليني).
يعرض المزاد أيضًا أعمالًا من الترانيم والتدوينات البينفنتية، بما في ذلك جزء كبير من كتاب قداس بنفنتي، باللغة اللاتينية، والكتاب المقدس الوحيد المعروف من نوع باري البنفنتي (التقدير: 70.000 - 100.000 جنيه إسترليني).
ويُعرض أيضًا مثال مهم للكتابة الرومانية مع الحروف الألمانية المبكرة، وهو جزء مهم من كتاب أسراري من القرن الثاني عشر (القيمة التقديرية: 15.000 - 20.000 جنيه إسترليني).
مخطوطة تشايكوفسكى
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