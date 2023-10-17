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تيم كوك يزور الصين وسط تقارير عن انخفاض مبيعات Iphone 15

10/17/2023 2:30:23 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، زيارة مفاجئة
للصين وسط تقارير تفيد بانخفاض مبيعات iPhone 15 فى البلاد مقارنة بنماذج iPhone 14 العام الماضى، وفقاً لموقع macrumors.

وزار كوك متجر Apple's Taikoo Li فى تشنغدو لمشاهدة بطولة ألعاب محلية للعبة Tencent الرئيسية "Honor of Kings" والتحدث إلى المتسوقين والموظفين، ونشر كوك لاحقًا عن الحدث على Weibo بمقطع فيديو قصير، قائلًا إن "الطاقة الليلة كانت خارج المخططات" ثم زار كوك مدرسة يوتشنغ الابتدائية ليرى كيف يستخدم الطلاب جهاز iPad لدعم الثقافة المحلية.

ويأتي هذا الظهور بعد يوم واحد فقط من ادعاء دراستين من شركة Counterpoint Research أن مبيعات ‌iPhone 15‌ انخفضت بنسبة 4.5٪ مقارنة بمجموعة ‌iPhone 14‌ العام الماضي في الصين، مما تسبب في انخفاض سعر سهم Apple ، ونتيجة لذلك، ارتبطت زيارة كوك على نطاق واسع بالقلق بشأن مبيعات iPhone 15‌ في الصين عبر مختلف وسائل الإعلام الرئيسية.

كما أثارت منشورات كوك على موقع Weibo أثناء الرحلة قدرًا معتادًا من الغضب، على سبيل المثال، شارك كوك صورة لمدينة تشنغدو ليلاً تم التقاطها بهاتف iPhone 15 Pro Max، وبعد ذلك، امتلأ المنشور بالشكاوى بشأن الجودة الرديئة ظاهريًا للصورة والمقارنات غير المواتية مع الصور المأخوذة من الأجهزة الصينية.







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