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مستخدمون يبلغون عن مشكلات جديدة بـiphone 15 Pro Max منها احتراق الشاشة

10/17/2023 2:30:23 PM
(MENAFN- Youm7) أبلغ بعض مستخدمى هواتف آيفون 15 عن مواجهة مشكلات خطيرة تتعلق بـ"احتراق الشاشة"، والتى تترك صورًا مشوشة على الشاشة، فمنذ أن أطلقت شركة Apple هاتف iPhone 15، يبدو كما لو أن كل أسبوع جديد يأتى بمجموعة جديدة من المشكلات التى تفسد الهاتف الذكى.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتجه عملاء Apple إلى وسائل التواصل الاجتماعى لمشاركة صور أجهزتهم التى تبلغ قيمتها (1823 دولارًا) والتي توضح مدى "حرق" عناصر الشاشة شائعة الاستخدام مثل لوحة المفاتيح على الشاشة.





ايفون 15




يتغير لون أجزاء من الشاشة بشكل دائم من خلال الاستخدام المكثف، ويرتبط الاحتراق بشاشات OLED المستخدمة في أجهزة iPhone ولكن نادرًا ما يكون بهذه الخطورة.



تظهر تقارير المستخدمين أن iPhone 15 Pro Max فقط، وهو الطراز الأغلى ثمناً، هو الذي يتأثر بهذه المشكلة، ومع ذلك، فمن غير الواضح بالضبط مدى انتشار المشكلة.



على الرغم من أن جهاز iPhone الجديد تم إصداره فقط في شهر سبتمبر، إلا أن المستخدمين يشاركون الآن تغير لون الشاشة الذي لا ينبغي أن يحدث إلا بسبب مئات إن لم يكن آلاف الساعات من الاستخدام المطول.



المناطق الأكثر تأثراً هي تلك التي تظل ثابتة لفترات طويلة من الزمن، وخاصة أيقونات لوحة المفاتيح والشاشة الرئيسية.



هذه المشكلة المعروفة هي السبب وراء شيوع شاشات التوقف المتحركة في أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وتتضمن معظم شاشات OLED الحديثة إجراءات مصممة لتقليل تأثيرها.



يجب أيضًا التمييز بين حرق الشاشة واستمرار الصورة، وهو تأثير غير دائم يمكن أن يتسبب في ترك بعض شاشات OLED آثارًا باقية من الصور الساطعة.



إذا كانت تأثيرات الصورة التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي دائمة بالفعل، فقد يشير ذلك إلى وجود خطأ خطير في الشاشة.



تم جمع العديد من الصور ومشاركتها بواسطة مستخدم X الذي كتب: "يقال إن هاتف iPhone 15 Pro Max من Apple يواجه مشكلات احتراق الشاشة، مما يزيد من قائمة المشاكل المتزايدة للشركة هذا العام."



كتب أحد مستخدمي X: "هذه واحدة من أسوأ حالات الحروق التي رأيتها على الهاتف على الإطلاق، وأتساءل كيف يستخدم الناس هواتفهم"، بينما يسأل آخر: ' بالفعل ؟؟؟؟ لم يمر شهر، ناهيك عن سنوات...".



إذا كنت قلقًا من احتمال تعرض هاتفك لحرق الشاشة، يقول الخبراء إن أفضل طريقة للتحقق هي تحديد صورة رمادية عادية وتكبيرها بحيث تملأ شاشتك.












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