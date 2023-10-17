Spacex تستعد لإطلاق صاروخ Falcon 9 الليلة فى المهمة الـ16.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) تستعد شركةSpaceX لإطلاق 22 قمرا صناعيا للإنترنت من نوعStarlinkعلى متن صاروخFalcon 9 إلى المدار هذا المساء (17 أكتوبر)، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

من المقرر أن ينطلق الصاروخ Falcon 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء فى فلوريدا اليوم الساعة 5:20 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 20: 11 مساءً بتوقيت القاهرة، وفقًا لموقع space.

ستعود المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض، وتهبط فى البحر على متن سفينة بدون طيار، بعد حوالى 8.5 دقيقة من الإطلاق، ستكون هذه هى الرحلة السادسة عشرة للمرحلة الأولى لهذا الصاروخ تحديدًا، وهى رحلة خجولة من سجل إعادة الاستخدام الذى حققته الشركة، والذى تم تسجيله الشهر الماضى فقط.

وفى الوقت نفسه، من المقرر أن يتم نشر أقمار Starlink الصناعية الـ22 من المرحلة العليا لصاروخ

Falcon 9

بعد حوالى 65 دقيقة من الإطلاق.

أطلقت SpaceX أكثر من 70 مهمة مدارية فى عام 2023، تم تخصيص معظمها لبناء كوكبة Starlink الضخمة الخاصة بالشركة.

تتكون Starlink، التى تنقل خدمة الإنترنت إلى العملاء فى جميع أنحاء العالم، حاليًا من ما يقرب من 4900 قمر صناعى عامل، ويستمر العدد فى النمو.