واتساب يتيح تسجيل الدخول باستخدام ميزة Passkey.. جرب الخاصية الآن

أعلنت

واتساب

الشركة المملوكة لـ Meta أنها تقدم الدعم لميزة مفتاح المرور "Passkey " وذلك لتسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين

بدون كلمة مرور لجميع مستخدمى Android.





ويمكن لمستخدمى واتساب على أندرويد أن يقولوا وداعًا للمصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية القصيرة وغير الآمنة والمزعجة.





ويتيح خيار الأمان الجديد لمستخدمى WhatsApp استخدام ميزة أمان الوجه أو بصمة الإصبع أو "النقش" فى أجهزتهم لفتح حساباتهم والوصول إليها وذلك باتباع خطى Google عندما بدأت فى مطالبة المستخدمين الأسبوع الماضى بإنشاء مفاتيح مرور، وفقا لتقرير ذا فيرج.







وتم اختبار مفاتيح المرور سابقًا بواسطة WhatsApp فى قناته التجريبية، ولكنها أصبحت الآن متاحة للمستخدمين العاديين للتطبيق على Android، وعلى الرغم من عدم وجود معلومات حتى الآن حول دعم مفاتيح مرور WhatsApp على أجهزة iPhone، سيتم طرح دعم Android خلال الأسابيع والأشهر القادمة.





ومع إضافة واتساب لدعم مفتاح المرور، فهى خطوة صغيرة على الطريق نحو عدم الاضطرار أبدًا إلى حفظ كلمة المرور التى من المحتمل أن تتم سرقتها فى خرق البيانات أو اختراقها عن طريق التصيد الاحتيالي.





