كل ما تحتاج معرفته عن ERNIE روبوت دردشة ذكاء اصطناعى صينى لمنافسة Chatgpt

MENAFN - Youm7) طورت شركة صينية أحدث إصدار من برنامج الدردشة الآلى الخاص بها والذى يعمل بالذكاء الاصطناعى، والذى قارنته مباشرة مع الإصدار الأخير من برنامجChatGPTالتابع لشركة OpenAI، وفقًا لموقع CNN.

وقال روبن لى، الرئيس التنفيذى للشركة، أمام الجمهور فى حدثه الرئيسى السنوى، إن روبوت ERNIE الجديد "ليس أقل شأنا من GPT-4 فى أى جانب من جوانبه".

وأثناء حديثه أوضح "روبن لي" كيف يمكن للروبوت أن ينشئ إعلانًا تجاريًا لسيارة فى غضون دقائق، ويحل مسائل رياضية معقدة، ويخلق حبكة لرواية فنون قتالية من الصفر، ويعمل الروبوت بشكل رئيسى باللغة الصينية، لغته الأساسية، كما أنه قادر على التعامل مع الاستفسارات وإنتاج الردود باللغة الإنجليزية على مستوى أقل تقدمًا.

وقال "روبن لي" إن العروض التوضيحية أظهرت كيف تم "تحسين الروبوت بشكل كبير" من حيث فهمه للاستعلامات وتوليد الاستجابات المعقدة وقدرات الذاكرة.

وقال "روبن لي" إنه أثناء طرح أفكار للرواية، على سبيل المثال، كان الروبوت قادرًا على تذكر التعليمات السابقة وإنشاء خطوط قصة معقدة عن طريق إضافة الصراعات والشخصيات.

وقال مازحا: "لقد اشتكينا دائما من أن

الذكاء الاصطناعي

لم يكن ذكيا بما فيه الكفاية، لكنه اليوم يفهم كل ما تقوله تقريبًا، وفى كثير من الحالات، يفهم ما تقوله بشكل أفضل من أصدقائك أو زملائك".

وكشفت الشركة التى يقع مقرها فى بكين عن ERNIE Bot فى مارس، قبل إطلاقه علنًا فى أغسطس، وقال "روبن لي" أن الإصدار الأحدث سيتم إطلاقه أولًا للمستخدمين المدعوين، ولم تحدد الشركة متى سيتم إتاحتها للجمهور.

وسرعان ما اكتسب ERNIE Bot قوة جذب، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 45 مليون مستخدم بعد أن وصل إلى قمة متاجر التطبيقات الصينية فى وقت ما، وفقًا للشركة، وتجاوز عدد مستخدمى ChatGPT، الذى تم إصداره فى نوفمبر الماضى، 100 مليون مستخدم فى أول شهرين له، وفقًا لتقرير صدر فى مارس من قبل محللى Goldman Sachs.