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صرف 48 مليون ريال لـ8 آلاف مواطن استفادوا من دعم الشهادات الاحترافية في 8 أشهر

10/17/2023 2:29:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية؛ أن 8376 مواطناً ومواطنة استفادوا من منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية خلال الأشهر الثمان الأولى من العام الجاري بنسبة نمو 149 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022م التي بلغ فيها عدد المستفيدين 3365؛ كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 48 مليون ريال مقارنة بنحو 21 مليون ريال في الفترة نفسها من 2022.
ووصل عدد الشهادات المعتمدة ضمن منتج الشهادات المهنية الاحترافية إلى 153 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال.
ويأتي المنتج استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.
ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.
ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم‪.
وترتكز آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع الصندو ، ‪حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل‪ .

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