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العدل: ترجمة 500 ألف جلسة قضائية عن بُعد

10/17/2023 2:29:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة العدل عن ترجمة أكثر من 500 ألف جلسة قضائية عن بُعد عبر مركز الترجمة الموحد، وذلك منذ إطلاقه، فيما بلغ عدد الجلسات المترجمة خلال العام الجاري 2023 أكثر من 72 ألف جلسة. وقالت الوزارة إن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من إمكانية المرافعة والتحدث بغض النظر عن الحواجز اللغوية أثناء الجلسة القضائية من خلال 64 مترجماً لـ47 لغة أجنبية، حيث يتم تهيئة المترجمين بحسب نوع الدعوى المرفوعة وتدريبهم على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القضائية الشائعة المستخدمة في المحاكم السعودية, منوهةً أن المركز مزود بتقنيات متطورة؛ حيث تجري الترجمة عن بعد بالصوت والصورة وبسرية تامة عبر نظام التقاضي الإلكتروني من خلال الربط بين المركز والمحكمة والسجون. وبينت الوزارة أنه عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقين باللغة العربية معرفة الحكم على الفور من خلال المترجم، ومن ثم يكونون على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها, مشيرة إلى أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة؛ إذ يمكن الحصول عليها من خلال صحيفة الدعوى عبر منصة ناجز najiz. // انتهى //

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