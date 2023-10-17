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فلاورد تفوز بجائزتين في حفل جوائز المؤتمر السنوي لإدارة الموارد البشرية 2023

10/17/2023 2:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




حازت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، على جائزتي "أفضل مبادرة في تجربة الموظفين" و "أفضل استراتيجية للمكافآت والتقدير" في حفل جوائز المؤتمر السنوي لإدارة الموارد البشرية الذي أقيم يوم 9 من أكتوبر في فندق الريجنسي انتركونتننتال، في مملكة البحرين، وتحت رعاية سعادة السيد/ جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل. قام بحضور الحفل واستلام الجائزة الرئيس التنفيذي للتشغيل في فلاورد، السيد/ محمد العريفي.

تم تقديم الجوائز في النسخة الـ 15 للمؤتمر السنوي لإدارة الموارد البشرية، وهو يعد المؤتمر الرائد في هذا المجال في الشرق الأوسط، حيث يجمع بين رواد الأعمال وعشاق التكنولوجيا لاستكشاف كيف ستشكل الموارد البشرية عالم الغد. [NI1] [NI2] وتعد جوائز الموارد البشرية هذه الأكثر اعتماداً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تهدف لتكريم وعرض نشاطات الشركات، وأخصائي الموارد البشرية، ورواد الأعمال، ومختلف مقدمّي الخدمات ذات الصلة، عبر أكثر من 20 فئة من الجوائز.

وأول جائزة حازت عليها فلاورد هي جائزة "أفضل مبادرة في تجربة الموظفين"، وللنيل على هذه الجائزة، كان على الفائز إنشاء نهج فعّال ومستدام للتفاعل مع الموظفين، مع إظهار إثبات فعاليته في تحسين تجربة الموظفين في الشركة.

والجائزة الثانية التي حازت عليها فلاورد هي "" أفضل استراتيجية للمكافآت والتقدير"، حيث تم تكريم الفائز للامتياز والابتكار في مبادرات المكافئات والتقدير. وتم تقييم الفائزين بناءً على معايير مختلفة والتي تتضمن الابتكار في برنامج مبادرات المكافئات والتقدير فيما يخص المكافئات المالية، ومزايا الموظفين، وتأثير المكافآت والتقدير على إنتاجية الموظفين، بالإضافة إلى موائمة برنامج المكافآت والتقدير مع أهداف الشركة.

وأثبتت فلاورد جدارتها لنيل هذه الجائزة لكونها إحدى أولى الشركات التي استثمرت بثقافة بيئة العمل في المنطقة وذلك بتوفير إدارة مختصة ومهمتها الحرص على أن جميع الموظفين ينعمون بمكان عمل صحي واجتماعي في بيئة ودودة وإيجابية. وتسعى الشركة لتقديم أفضل تجربة عمل لموظفيها حيث أنها تتطور بشكل مستمر لتقدم نموذجاً لا مثيل له في المنطقة، مع ضمان تقدير الموظفين على جهودهم من خلال توفير المكافآت المادية والمعنوية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للتشغيل في فلاورد، السيد/ محمد العريفي: "بدايةً نود أن نعبر عن شكرنا الجزيل لسعادة السيد/ جميل بن محمد علي حميدان على هذا التقدير، ونود أيضاً شكر المنظمين على استضافة هذا الحفل الراقي ولتكريمهم فلاورد كشركة رائدة في مجال تنمية الموارد البشرية[NI3] [YK4] [NI5] . ونود إهداء هذه الجائزة لجميع أفراد فريقنا لأنهم متواجدون دائماً في الصفوف الأمامية في جميع أنشطتنا ولكونهم العامل الأساسي في تعزيز نمو الشركة. ونحن نكّرس أهمية كبيرة لضمان رفاهية فريق عملنا من خلال توفير المكافآت المادية والمعنوية، وخصيصاً لتواجد [NI6] فلاورد في بيئة عمل متسارعة مثل التجارة الالكترونية."

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

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عن شركة فلاورد:
تأسست شركة فلاورد في عام 2017، وتعد الوجهة الأولى للورود والهدايا لجميع المناسبات في منطقة الشرق الأوسط. وتستورد فلاورد الورود من أفضل المزارع حول العالم التي يتم تنسيقها من قبل منسقي ورود متخصصين ومن ثم يتم توصيلها من خلال خدمة التوصيل الخاصة بالشركة.


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لأي استفسارات إعلامية يرجى التواصل مع:
ناي عيسى - 60064186 965+ -


I think we should talk about the conference/awards not the events company [NI1]
same comments for english then i'll review both. thanks [NI2]
It is not our event so we shouldn't thank him for sponsoring. We should thank him for the honour. [NI3]
Edited [YK4]
I think Roshcomm is just the events company, no? let's say thanks to the organisers of this event/awards [NI5]
كونهم، كون... repeated - let's rephrase [NI6]

MENAFN17102023000072011014ID1107259586

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